Чай появился раньше кофе: об истории этих напитков

Считается, что случайно открыл чай император Шэнь Нун в 2737 году до н. э. Согласно легенде, в его чашу во время кипячения воды упали чайные листья. Из-за этого вкус жидкости изменился, что и заметил правитель. Также он почувствовал после употребления чая прилив сил и ясность ума.

Первое упоминание о чае приходится на примерно 400 год н. э. В это время в Китае императоры, монахи, поэты начинают узнавать о целебных свойствах этого напитка.

В IX веке чай привезли в Японию. Затем в XVII—XVIII вв.еках этот напиток распространился по Европе, а в XIX веке британцы стали выращивать чай в Индии и на Цейлоне (сейчас — Шри-Ланка).