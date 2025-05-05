Чай, вино и не только: что можно сделать из одуванчиков

На вкус варенье из одуванчиков похоже на мёд. Только с ноткой карамели. Что касается чая, то он обладает лёгкой сладостью и медовым послевкусием. Если же взять корень одуванчика, то вкус чая будет ближе к кофейному.

В цветках одуванчика содержатся витамины и антиоксиданты, в корне - вещества для работы пищеварения и печени, в листьях - кальций и калий.