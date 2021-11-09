Чем 3D-принтер может быть полезен дома?Прежде всего, он позволит быстрее решить некоторые бытовые проблемы
Автор приобрёл 3D-принтер два года назад. Модель - Flyingbear Ghost, причём тогда стоила она около 18 тысяч рублей. Через две недели у пользователя уже получилось напечатать небольшие модели. Первым делом он стал печатать различные игрушки, которые по большей части позднее продал. Затем принтер стал использоваться уже для создания различных элементов конструкций.
К примеру, для жены Abraxas29 сделал «переходник» для закрепления на штативе смартфона. Потом появился благодаря принтеру корпус для mITX-платы, причём на пластик при этом ушло всего 300 рублей. Далее был создан крюк (подставка) для наушников (пластик стоил 10 рублей), крышка для увлажнителя воздуха (расходы на пластик - 10 рублей), выпавшая кнопка от планшета, шестерёнка в мясорубке, лоток для бумаги в МФУ.
Кроме этого, при помощи 3D-принтера самостоятельно можно сделать крючки на стену для кухни, корпус для «лавовой лампы», держатели для кабелей (под стол), коробочки для карт памяти, подпорку под графический ускоритель и многое другое. И всё это позволит сэкономить деньги.