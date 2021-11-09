Чем 3D-принтер может быть полезен дома?

Автор приобрёл 3D-принтер два года назад. Модель - Flyingbear Ghost, причём тогда стоила она около 18 тысяч рублей. Через две недели у пользователя уже получилось напечатать небольшие модели. Первым делом он стал печатать различные игрушки, которые по большей части позднее продал. Затем принтер стал использоваться уже для создания различных элементов конструкций.

К примеру, для жены Abraxas29 сделал «переходник» для закрепления на штативе смартфона. Потом появился благодаря принтеру корпус для mITX-платы, причём на пластик при этом ушло всего 300 рублей. Далее был создан крюк (подставка) для наушников (пластик стоил 10 рублей), крышка для увлажнителя воздуха (расходы на пластик - 10 рублей), выпавшая кнопка от планшета, шестерёнка в мясорубке, лоток для бумаги в МФУ.