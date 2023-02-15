Чем белые кирпичи отличаются от красных и какие лучше

Чем белые кирпичи отличаются от красных и какие лучшеИз них возводят разные строения
Определённые здания строят из белого кирпича, а определённые - из красного. И обе разновидности кирпичей на самом деле активно используются в строительстве. Но у них есть своя специфика.
Фото: Vecteezy
Красный кирпич - керамический. Его делают из красной глины. Используется он при закладке фундамента здания, укладке стен. Из него также делают печи, камины и дымоходы. Из минусов такого кирпича - разноцветный корпус и вероятность появления высолов.
Твоя стройка
Белый кирпич - силикатный. Его изготавливают из смеси просеянного строительного песка и извести. Делается это при давлении и высокой температуре. В целом выходит этот кирпич немного дешевле.
Что касается его свойств, то они противоположны свойствам красного кирпича. Он быстро впитывает влагу, крошится при длительном воздействии, является более износостойким, меньше боится низких температур. Из белого кирпича возводят дома.
На самом деле не существует лучшего кирпича, если сравнивать белый и красный. Просто каждая разновидность нужна для определённых строительных работ.