Чем белые кирпичи отличаются от красных и какие лучше

Белый кирпич - силикатный. Его изготавливают из смеси просеянного строительного песка и извести. Делается это при давлении и высокой температуре. В целом выходит этот кирпич немного дешевле.

Что касается его свойств, то они противоположны свойствам красного кирпича. Он быстро впитывает влагу, крошится при длительном воздействии, является более износостойким, меньше боится низких температур. Из белого кирпича возводят дома.

На самом деле не существует лучшего кирпича, если сравнивать белый и красный. Просто каждая разновидность нужна для определённых строительных работ.