Чем будут вооружать солдат будущего армии России, США, Франции и других стран

Как отмечает ведущий, программа солдата будущего - это технология, позволяющая увеличить эффективность и производительность военного. Она включает в себя бронежилет, шлем ночного видения, радиостанция, блок питания, навигатор, стрелковое оружие.

Первый проект - принадлежащий США. В 2006 году в стране представили проект Land Warrior. Главной задачей этого проекта была интеграция оружия с высокотехнологичным оборудованием. Из оружия здесь - карабин М4 с креплениями типа Пикатинни для установки прицелов, лазерных целеуказателей. Также в комплект вошли компьютер, нашлемный дисплей, GPS-навигатор, блок питания, радиостанция, система управления вооружением. Благодаря этому солдат может наблюдать за происходящим на поле боя. Стоимость подобного комплекта - около 70 тысяч долларов (4,9 миллионов рублей).

Вторым был рассмотрен французский проект FELIN, разработка которого началась в 2003 году. В комплект входит штурмовая винтовка Famas F1 калибра 5,56 мм, снайперская винтовка FR-F2 калибра 7,62 мм, лёгкий пулемёт FN Minimi калибра 5,56 мм. Цифровой прицел соединяется с монитором на шлеме военного. Масса всего снаряжения - примерно 25 кг.

Третьим стало российское снаряжение «Ратник». Представили его впервые в 2012 году. В него входит оборудование для защиты, обеспечения связи, наблюдения, прицеливания, а также оружие и боеприпасы. Это бронежилет 6Б45, комплект для защиты лица и конечностей, очки, щитки для локтевых и коленных суставов, оружие с прицелом ночного видения, тепловизионной системой прицеливания и пр. Кроме того, здесь используется комплекс «Стрелец», благодаря чему солдат может передавать информацию о местонахождении командованию. Из моделей оружия здесь применяется автомат АК-12, АК-15, АЕК-971, АС «Вал», пулемёт «Печенег» и (в перспективе) лёгкий пулемёт РПК-16. винтовка «Винторез», «Выхлоп».