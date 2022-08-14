Чем кальмар отличается от осьминога, если они так похожи

В одном недавнем исследовании кальмаров Гумбольдта говорится, что эти животные имеют особый язык узоров, которые находятся на их телах. В ходе другого исследования, проведённого в Японии, выяснилось, что овальные кальмары, подобно осьминогам, могут менять цвет тела под цвет окружающих предметов, чтобы прятаться от хищников.

Иногда осьминогов и кальмаров бывает сложно различить. Чтобы это сделать, нужно всего лишь сосчитать их конечности. У осьминогов восемь конечностей с присосками, которые идут от начала до конца этих конечностей. Кальмары же обладают десятью конечностями с присосками, причём на двух из них присоски находятся только на концах. Этими двумя дополнительными щупальцами кальмары хватают добычу.