Чем кальмар отличается от осьминога, если они так похожи

Чем кальмар отличается от осьминога, если они так похожиРассказывают учёные
В одном недавнем исследовании кальмаров Гумбольдта говорится, что эти животные имеют особый язык узоров, которые находятся на их телах. В ходе другого исследования, проведённого в Японии, выяснилось, что овальные кальмары, подобно осьминогам, могут менять цвет тела под цвет окружающих предметов, чтобы прятаться от хищников.
Иногда осьминогов и кальмаров бывает сложно различить. Чтобы это сделать, нужно всего лишь сосчитать их конечности. У осьминогов восемь конечностей с присосками, которые идут от начала до конца этих конечностей. Кальмары же обладают десятью конечностями с присосками, причём на двух из них присоски находятся только на концах. Этими двумя дополнительными щупальцами кальмары хватают добычу.
Всего существует примерно 300 видов осьминогов и примерно столько же - кальмаров. Многие осьминоги живут недалеко от морского дна. Кроме того, они чаще всего одиночки и ведут себя в группах сородичей почти всегда асоциально.
Кроме того, осьминоги отличаются от кальмаров способом производства потомства. У осьминогов сначала самка и самец спариваются, а после этого самка откладывает в безопасном месте яйца и следит за ними, пока из них не вылупятся детёныши. Кальмары же спариваются группами, а яйца, которые прилипают при этом к скалам, водорослям и кораллам, они оставляют на произвол судьбы.