Чем люминесцентная лампа отличается от других и зачем нужны разные виды ламп

Привычную нам лампу накаливания придумывали не один год. Однако запатентована эта разработка была Томасом Эдисоном. Произошло это в 1879 году, причём его лампа с угольным волокном работала уже 40 часов. После этого совершенствовать лампочку стали и другие учёные.

На сегодняшний день в магазинах предлагается множество ламп. Это и классические лампы накаливания, и люминесцентные, и светодиодные, и др. Все они применяются для разных целей. О пяти из них рассказал автор статьи.

Люминесцентная лампа по-другому называется лампой дневного света. Принцип её работы обнаружил М.В. Ломоносов. По сравнению с обычной лампой накаливания такая лампа имеет гораздо большую световую отдачу. Используются подобные лампы для освещения офисов, поскольку они ярче простых ламп и работают дольше.