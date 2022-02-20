Чем люминесцентная лампа отличается от других и зачем нужны разные виды ламп

Чем люминесцентная лампа отличается от других и зачем нужны разные виды лампОбъяснили на портале «Научная Россия»
Привычную нам лампу накаливания придумывали не один год. Однако запатентована эта разработка была Томасом Эдисоном. Произошло это в 1879 году, причём его лампа с угольным волокном работала уже 40 часов. После этого совершенствовать лампочку стали и другие учёные.
На сегодняшний день в магазинах предлагается множество ламп. Это и классические лампы накаливания, и люминесцентные, и светодиодные, и др. Все они применяются для разных целей. О пяти из них рассказал автор статьи.
Люминесцентная лампа по-другому называется лампой дневного света. Принцип её работы обнаружил М.В. Ломоносов. По сравнению с обычной лампой накаливания такая лампа имеет гораздо большую световую отдачу. Используются подобные лампы для освещения офисов, поскольку они ярче простых ламп и работают дольше.
Светодиодные лампы работают при помощи особых полупроводников, где при прохождении тока образуется видимое оптическое излучение. На сегодня они известны как LED-элементы, применяемые для создания различной техники и электроники. Самые первые образцы таких ламп давали слабый свет и способны были отражать лишь тёмно-красные цвета.
Что касается инфракрасных ламп, то они используются именно как источник тепла. Работают они на основе схожего с солнечным излучением принципа. То есть лучи достигают предметов и нагревают их, причём воздух сам по себе не прогревается. Применяют такие лампы также в медицинской сфере.
Ультрафиолетовая лампа имеет свечение, которое невозможно увидеть невооружённым глазом. При этом работает она при помощи взаимодействия паров ртути и электродов. По этой причине выбрасывать в мусорку такие лампы нельзя. Используются лампы подобного вида в самых разных сферах: в медицине, садоводстве (для выращивания растений), криминалистике и пр.
Есть ещё энергосберегающие лампы. Они имеют большую по сравнению с простыми лампами накаливания светоотдачу. Также таким свойством могут обладать люминесцентные или светодиодные лампы. В зависимости от температуры подобные лампочки дают разный свет: при 2700 К - мягкий белый, при 4200 К - дневной, при 6400 К - холодный белый и т.п.