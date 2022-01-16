Чем метавселенная может быть опасна для человечества: отвечает учёный

Дэвид Рид, профессор Ливерпульского университета Хоуп, рассказал, что представляет собой метавселенная и что ждёт человечество после её появления.

Что такое метавселенная? По словам эксперта, это нечто вроде воплощённого интернета (такое определение дают чаще всего). То есть это пространство, похожее на реальную жизнь, которое на самом деле ей не является.

При этом нужно сказать, что метавселенная - уже в нашей реальности. К примеру, в Сеуле планируется создать целую виртуальную экосистему, включающую в себя несколько направлений. Среди них - туризм, образование, государственные службы и пр.

При этом метавселенная предоставляет множество возможностей. В ней можно осуществлять всё то же, что и в интернете, но гораздо лучше и эффективнее. Но в чём тогда её опасность? Аватары, с которыми пользователи будут взаимодействовать, могут оказаться совсем другими людьми. Мошенникам в целом становится гораздо проще действовать при помощи использования метода социальной инженерии. Полиции также гораздо сложнее будет контролировать вещи вроде просмотра порнографии, участия в актах насилия, издевательствах и т.п. Это связано с тем, что сейчас в метавселенной не существует правил.