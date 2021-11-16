Чем мозг человека значительно отличается от мозга других млекопитающих

Дело в том, что импульсы нейронов в мозге вырабатываются специальными белками. Задача этих белков - контролировать поток ионов, за счёт чего данные вещества назвали ионными каналами. Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) пришли к неожиданному выводу: число таких ионных каналов в нейронах у человека меньше, чем у остальных млекопитающих.

До этого открытия исследователи были уверены, что у всех видов млекопитающих плотность ионных каналов одна и та же. Однако Харнетт и Болье-Ларош благодаря проведённому в ходе нового исследования сравнения нейронов людей, макак, кроликов, мармозеток, хорьков, крыс, морских свинок, песчанок, мышей, этрусских землероек. Выяснилось, что у всех, кроме человека, при увеличении размера нейронов увеличивалась плотность ионных каналов.