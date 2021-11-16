Чем мозг человека значительно отличается от мозга других млекопитающих

Чем мозг человека значительно отличается от мозга других млекопитающихВсё дело в нейронах
Дело в том, что импульсы нейронов в мозге вырабатываются специальными белками. Задача этих белков - контролировать поток ионов, за счёт чего данные вещества назвали ионными каналами. Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) пришли к неожиданному выводу: число таких ионных каналов в нейронах у человека меньше, чем у остальных млекопитающих.
До этого открытия исследователи были уверены, что у всех видов млекопитающих плотность ионных каналов одна и та же. Однако Харнетт и Болье-Ларош благодаря проведённому в ходе нового исследования сравнения нейронов людей, макак, кроликов, мармозеток, хорьков, крыс, морских свинок, песчанок, мышей, этрусских землероек. Выяснилось, что у всех, кроме человека, при увеличении размера нейронов увеличивалась плотность ионных каналов.
Учёные считают, что снижение плотности ионных каналов может быть связано с экономией энергии мозгом. Но для чего? Вероятнее всего, для того чтобы тратить эту энергию на создание сложных связей между нейронами либо на ускоренную генерацию потенциалов действия (это специальные сигналы, которые влияют на другие нейроны или приводят к мышечному сокращению). Но чтобы подтвердить это, ещё потребуется время.