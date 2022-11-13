Чем мужская дружба отличается от женской: ответ науки

Как отмечает учёный-антрополог из Оксфордского университета профессор Робин Данбар, социальный мир девушек строится вокруг личностных отношений. То есть важно не чем ты занимаешься, а кто ты есть.

Для мужчин при этом важно делать что-то вместе с друзьями. Например, они могут встретиться с ними за кружкой пива или пойти в горы. Сама по себе деятельность не имеет большого значения, главное - чтобы она совершалась совместно с кем-то. В этом случае обычно разговоров бывает не так много - разве что несколько шуток.

То есть разницу между мужской и женской дружбой можно охарактеризовать как «бок о бок» и «лицом к лицу». Когда мужчины встречаются со своими друзьями, они стоят с ними плечом к плечу: в баре, на футбольном поле и т.п. Когда женщины встречаются с подругами, они садятся друг напротив друга и общаются.

Специалист также подчёркивает, что какие-то эмоциональные проявления и частые встречи с друзьями не так важны для мужчин, как для женщин. К примеру, мужчина может месяцами не видеть друга, но всё равно считать его близким человеком.