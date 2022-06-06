Чем нужно чистить экран телевизора, чтобы не повредить его

Чем нужно чистить экран телевизора, чтобы не повредить егоСкорее всего, вы при уборке совершаете ошибку
Пользователь iXBT.com первым делом рассказал о типичных ошибках, которые люди совершают при попытке очистить экран телевизора. Так, некоторые используют для этого продукты, предназначенные для мытья стёкол. Эти средства опасны тем, что со временем могут повредить покрытие экрана.
Нельзя также применять для очистки салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу, вафельные полотенца и другие грубые ткани. Дело в том, что волокна целлюлозы могут создать на дисплее микротрещины. В дальнейшем эти микротрещины станут потёртостями.
Не рекомендуется распылять любые жидкости на экран при помощи пульверизатора. Если вода попадёт под рамку телевизора, то это может привести к его поломке.
Из-за хрупкости матрицы давить на экран телевизора, чтобы что-то оттереть, тоже не стоит.
Чем же тогда чистить экран? Автор материала предлагает приобрести специальные средства для очистки экранов, балончик со сжатым воздухом или салфетки, изготовленные из перфорированной замши (Grass, CityUP и пр.).
Если вам нужно убрать пыль, то необходимо протереть экран сухой салфеткой из плотной микрофибры. Двигаться нужно при этом сверху вниз.
Чтобы избавиться от отпечатков пальцев, нужно протереть дисплей влажной микрофиброй. Причём её нужно лишь слегка намочить в дистиллированной воде. Протирать всё следует круговыми движениями, а затем - вытереть экран насухо другой такой же тряпкой.
Если вы заметили жирные пятна или другие довольно сложные загрязнения, то это можно устранить, если добавить в дистиллированную воду каплю средства для посуды вроде Fairy. После того как вы намочите тряпку, повторите все действия, описанные в абзаце выше.