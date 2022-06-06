Чем нужно чистить экран телевизора, чтобы не повредить его

Пользователь iXBT.com первым делом рассказал о типичных ошибках, которые люди совершают при попытке очистить экран телевизора. Так, некоторые используют для этого продукты, предназначенные для мытья стёкол. Эти средства опасны тем, что со временем могут повредить покрытие экрана.

Нельзя также применять для очистки салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу, вафельные полотенца и другие грубые ткани. Дело в том, что волокна целлюлозы могут создать на дисплее микротрещины. В дальнейшем эти микротрещины станут потёртостями.

Не рекомендуется распылять любые жидкости на экран при помощи пульверизатора. Если вода попадёт под рамку телевизора, то это может привести к его поломке.

Из-за хрупкости матрицы давить на экран телевизора, чтобы что-то оттереть, тоже не стоит.