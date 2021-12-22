Чем опасна армия НАТО для России: пять угроз

Итак, какие же конфликты могут возникнуть и какие события произойдут в мире из-за того, что Запад не хочет идти на переговоры с РФ? О них сообщили президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Размещение ядерного вооружения в Польше, Германии и Прибалтике. Сейчас известно, что подобное вооружение готовы принять Польша и страны Прибалтики. Кроме того, в качестве нападающих могут выступать Германия, Нидерланды. Россия в ответ способна будет продемонстрировать мощь гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», «Авангард». Также у РФ есть авиационный полк самолётов МиГ-31, оснащённых «кинжалами».

Ядерная война в космосе. По словам военного эксперта, в ближайшее время Соединённые Штаты будут выводить на околоземную орбиту космические корабли X37B, которые будут способны «нести оружие для поражения наземных целей». РФ также работает над подобными технологиями.