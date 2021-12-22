Чем опасна армия НАТО для России: пять угроз

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Чем опасна армия НАТО для России: пять угрозОбъясняет «Лайф»
На данный момент НАТО и США не хотят заключать с Россией соглашение о гарантиях безопасности. О том, какие это может иметь последствия, - в материале «Лайфа».
Итак, какие же конфликты могут возникнуть и какие события произойдут в мире из-за того, что Запад не хочет идти на переговоры с РФ? О них сообщили президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу.
- Размещение ядерного вооружения в Польше, Германии и Прибалтике. Сейчас известно, что подобное вооружение готовы принять Польша и страны Прибалтики. Кроме того, в качестве нападающих могут выступать Германия, Нидерланды. Россия в ответ способна будет продемонстрировать мощь гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», «Авангард». Также у РФ есть авиационный полк самолётов МиГ-31, оснащённых «кинжалами».
- Ядерная война в космосе. По словам военного эксперта, в ближайшее время Соединённые Штаты будут выводить на околоземную орбиту космические корабли X37B, которые будут способны «нести оружие для поражения наземных целей». РФ также работает над подобными технологиями.
- Включение экс-республик СССР в состав НАТО. В состав НАТО хотят войти Украина и Грузия. Кроме того, потенциальным кандидатом способен оказаться и Азербайджан.
- Военные учения у границ России, грозящие перерасти в боевые действия. Как утверждает министр обороны России, НАТО и США начали ещё тщательнее готовить войска у границ России. К примеру, проходят учения, включающие использование стратегической авиации. Ещё военный альянс перебрасывает войска с континентальной территории Америки с целью отработки использования против РФ коалиционных группировок.
- Подготовка американскими ЧВК химпровокации в Донбассе как повод для начала третьей мировой. Сейчас страны НАТО всё ещё продолжают военное освоение украинской территории. Также в Донецкой области обнаружены более 120 сотрудников ЧВК США. Они, как предполагается, занимаются подготовкой провокации в Донбассе с применением химических компонентов.
Источник: Лайф