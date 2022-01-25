Чем опасно для жителей Земли извержение вулкана в Тонга

Кроме того, вулканологи полагают, что подобные извержения могут длиться ещё несколько недель или лет. А ряд учёных подозревают, что человечество может ждать из-за произошедшего извержения снижение температуры по всей Земле.

Как отмечает Владимир Семёнов, заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, вулкан способен оказать какое-либо влияние на климат лишь в том случае, если его выбросы достигают стратосферы (если столб выше 15 километров). При этом и само извержение должно длиться несколько дней или недель. Однако специалист считает, что если выбросы, подобные тем, что были 15 января, не повторятся, то, скорее всего, климат никак не изменится.

Пётр Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, добавляет, что поскольку извержение было подводным, то пепел не мог настолько высоко подняться, чтобы вызвать похолодание, заслонить Солнце. Хотя, конечно, незначительное изменение температуры, по мнению учёного, произойти может. Однако для серьёзного похолодания необходимо, чтобы произошли ещё несколько извержений вулканов, расположенных в различных частях света.