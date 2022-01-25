Чем опасно для жителей Земли извержение вулкана в Тонга

Чем опасно для жителей Земли извержение вулкана в ТонгаОбъясняет «Лайф»
Ранее Хунга-Тонга представлял собой не один остров, а два: Хунга-Хаапай и Хунга-Тонга. Однако в 2014-2015 годах из-за пульсирования данного подводного вулкана вместо двух островов образовался один. Правда, сейчас, по словам экспертов, он вновь ушёл под воду. Но вот 15 января 2022 года Хунга-Тонга начал извергаться, причём достигло это огромных масштабов. Подобное происходило последний раз лишь в 1100 году.
В результате поднялся даже 18-километровый столб пепла. Поскольку он выше 10 километров, то будет постепенно распространяться во все стороны. Вниз же опустится облако только спустя годы. Опасно это облако тем, что может закрыть планету частично от Солнца.
Кроме того, вулканологи полагают, что подобные извержения могут длиться ещё несколько недель или лет. А ряд учёных подозревают, что человечество может ждать из-за произошедшего извержения снижение температуры по всей Земле.
Как отмечает Владимир Семёнов, заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, вулкан способен оказать какое-либо влияние на климат лишь в том случае, если его выбросы достигают стратосферы (если столб выше 15 километров). При этом и само извержение должно длиться несколько дней или недель. Однако специалист считает, что если выбросы, подобные тем, что были 15 января, не повторятся, то, скорее всего, климат никак не изменится.
Пётр Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, добавляет, что поскольку извержение было подводным, то пепел не мог настолько высоко подняться, чтобы вызвать похолодание, заслонить Солнце. Хотя, конечно, незначительное изменение температуры, по мнению учёного, произойти может. Однако для серьёзного похолодания необходимо, чтобы произошли ещё несколько извержений вулканов, расположенных в различных частях света.