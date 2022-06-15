Чем похожи люди и собаки: выяснили учёные

Чем похожи люди и собаки: выяснили учёныеВозможно, вас это удивит
Согласно данным исследования, опубликованного в Animal Cognition, существуют шесть главных маркеров исполнительной функции у собак. Многие из этих маркеров схожи с человеческими: например, способность следовать инструкциям, контролировать желание что-либо сделать, использовать рабочую память. По словам Майке Форайта из Университета Ла Троб, собаки учатся контролировать своё поведение так же, как маленькие дети.
Например, собака может подавлять желание жевать мебель или лаять на гостей, запоминать распорядок дня, следовать командам хозяина. По мнению Форайта, такие способности животные развили благодаря тому, что несколько десятков тысяч лет жили рядом с людьми.
Есть и другие животные, имеющие тот же уровень познания, что и собаки. Однако эти животные не могут контролировать своё поведение способами, подходящими для жизни с человеком.
В ходе анализа результатов опроса 741 владельцев собак выяснилось, что их питомцы обладают шестью составляющими исполнительной функции. Среди этих составляющих - внимание к своему хозяину, гибкость в поведении, моторное торможение, задержка торможения, следование инструкциям, рабочая память.
Также у собак, которые живут на фермах, и у собак-поводырей была лучше развита исполнительная функция. Ключевым фактором, влияющим на это, оказалось обучение.