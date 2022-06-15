Чем похожи люди и собаки: выяснили учёные

Согласно данным исследования, опубликованного в Animal Cognition, существуют шесть главных маркеров исполнительной функции у собак. Многие из этих маркеров схожи с человеческими: например, способность следовать инструкциям, контролировать желание что-либо сделать, использовать рабочую память. По словам Майке Форайта из Университета Ла Троб, собаки учатся контролировать своё поведение так же, как маленькие дети.

Например, собака может подавлять желание жевать мебель или лаять на гостей, запоминать распорядок дня, следовать командам хозяина. По мнению Форайта, такие способности животные развили благодаря тому, что несколько десятков тысяч лет жили рядом с людьми.