Чем протирать ЖК-дисплей, чтобы его не повредить

Если вы случайно повредите чистящим средством ЖК-дисплей телевизора, то вам придётся либо нести его в ремонт, либо покупать вообще новый телевизор. Некоторые средства для таких моделей ТВ не подходят вообще.

Например, не рекомендуется чистить ЖК-экран средствами, содержащими ацетон или спирт; средствами для мытья окон; растворителями, бензином; средствами для автомобиля; раствором уксуса; содой; салфетками, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, газетами, старыми футболками.

Вообще само средство для чистки нужно наносить не прямо на экран, а сначала на тряпку. Причём тряпочка должна быть только слегка влажной. После очистки экран должен высохнуть, и только потом можно вновь включать телевизор.