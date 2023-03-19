Чем протирать ЖК-дисплей, чтобы его не повредить

Чем протирать ЖК-дисплей, чтобы его не повредитьВот что вам нужно знать, если у вас ЖК-телевизор
Многие чистящие средства, которые мы обычно используем при уборке дома, не подходят для ЖК-экранов телевизоров. Так чем же тогда такие экраны протирать?
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Если вы случайно повредите чистящим средством ЖК-дисплей телевизора, то вам придётся либо нести его в ремонт, либо покупать вообще новый телевизор. Некоторые средства для таких моделей ТВ не подходят вообще.
Например, не рекомендуется чистить ЖК-экран средствами, содержащими ацетон или спирт; средствами для мытья окон; растворителями, бензином; средствами для автомобиля; раствором уксуса; содой; салфетками, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, газетами, старыми футболками.
Вообще само средство для чистки нужно наносить не прямо на экран, а сначала на тряпку. Причём тряпочка должна быть только слегка влажной. После очистки экран должен высохнуть, и только потом можно вновь включать телевизор.
Помочь очистить ЖК-телевизор от пыли и грязи помогут следующие средства. Тряпки из фланели либо микрофибры, наборы для ухода за техникой, пенки и гели, сухие салфетки (их делают из особого волокна, который не оставляет ворсинки на экране после протирания), специальные влажные салфетки.
Наконец, если под рукой специальных средств нет, то поможет смесь простого мыла (без добавок и красителей) с дистиллированной водой.