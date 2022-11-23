Наука и технологии
17:09, 23 ноября 2022
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Чем так надёжно закрепляют груз на транспортных кораблях, что он не падает при перевозке

Весь секрет в особых замках

Перевозить товары по морю всегда было дёшево. Но требует это больше времени, чем, например, по воздуху. Сегодня время от времени можно увидеть в портах транспортные корабли с грузами. Но почему груз не падает в море: что помогает его закрепить на судах?

Чем так надёжно закрепляют груз на транспортных кораблях, что он не падает при перевозке

Груз на транспортных кораблях закрепляется настолько прочно, что даже в сильный шторм он не двигается. Что помогает этого добиться?

Объясняется всё это довольно просто. Груз помогают надёжно закрепить особые замки twistlock. Изготавливаются такие замки из металла, а устанавливаются они во время крепежа груза по углам верхней либо нижней поверхности. Это крепление имеет форму конуса и подвижное основание. Данное основание крепится на нижнюю часть контейнера с грузом и блокирует верхний контейнер.

Чем так надёжно закрепляют груз на транспортных кораблях, что он не падает при перевозке

Такой замок устанавливается на нижнее крепление каждого металлического ящика во время сборки всех контейнеров на корабль.

Помимо замка, груз закрепляют при помощи специальных штанг с фиксацией талрепами. За счёт этого ящики фиксируются в горизонтальной плоскости, и это защищает корабль и сам груз от раскачивания при больших волнах.

Кроме того, большая часть ящиков помещается не на палубе, а в трюме корабля. Это делается для поддержания баланса при движении корабля.

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