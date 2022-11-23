Чем так надёжно закрепляют груз на транспортных кораблях, что он не падает при перевозке

Чем так надёжно закрепляют груз на транспортных кораблях, что он не падает при перевозкеВесь секрет в особых замках
Перевозить товары по морю всегда было дёшево. Но требует это больше времени, чем, например, по воздуху. Сегодня время от времени можно увидеть в портах транспортные корабли с грузами. Но почему груз не падает в море: что помогает его закрепить на судах?
Груз на транспортных кораблях закрепляется настолько прочно, что даже в сильный шторм он не двигается. Что помогает этого добиться?
Объясняется всё это довольно просто. Груз помогают надёжно закрепить особые замки twistlock. Изготавливаются такие замки из металла, а устанавливаются они во время крепежа груза по углам верхней либо нижней поверхности. Это крепление имеет форму конуса и подвижное основание. Данное основание крепится на нижнюю часть контейнера с грузом и блокирует верхний контейнер.
Такой замок устанавливается на нижнее крепление каждого металлического ящика во время сборки всех контейнеров на корабль.
Помимо замка, груз закрепляют при помощи специальных штанг с фиксацией талрепами. За счёт этого ящики фиксируются в горизонтальной плоскости, и это защищает корабль и сам груз от раскачивания при больших волнах.
Кроме того, большая часть ящиков помещается не на палубе, а в трюме корабля. Это делается для поддержания баланса при движении корабля.