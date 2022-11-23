Чем так надёжно закрепляют груз на транспортных кораблях, что он не падает при перевозке

Груз на транспортных кораблях закрепляется настолько прочно, что даже в сильный шторм он не двигается. Что помогает этого добиться?

Объясняется всё это довольно просто. Груз помогают надёжно закрепить особые замки twistlock. Изготавливаются такие замки из металла, а устанавливаются они во время крепежа груза по углам верхней либо нижней поверхности. Это крепление имеет форму конуса и подвижное основание. Данное основание крепится на нижнюю часть контейнера с грузом и блокирует верхний контейнер.