Четыре причины, почему нет смысла покупать домой 3D-принтер

Четыре причины, почему нет смысла покупать домой 3D-принтерДаже если вы интересуетесь 3D-печатью
По мнению пользователя iXBT.com, существует несколько веских причин, почему сегодня приобретать 3D-принтер - это не лучшая идея. Всего таких факторов четыре.
Фото: Roar Media
Итак, почему же даже если вам интересна 3D-печать, пока лучше не покупать 3D-принтер?
3D-печать всё ещё в зачаточном состоянии. Без предварительной настройки самые современные 3D-принтеры не способны выдать хороший результат. А большинство приобретают такие принтеры, потому что они якобы просты в использовании. То есть после покупки вам придётся ещё и учиться 3D-печати.
3D-печать для многих будет бесполезна. Такая технология вряд ли подойдёт вам, если вы работаете дизайнером или если вы просто любите создавать время от времени разные вещи. Потратите денег вы много, но пользоваться принтером почти не будете.
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Вы не понимаете, что конкретно вам нужно. Обязательно нужно перед покупкой знать, какие именно функции в 3D-принтере вам нужны. Иначе вы рискуете бессмысленно потратить деньги.
Нельзя на принтере печатать что угодно. Многие владельцы таких 3D-принтеров не пользуются ими в полной мере. Лучшие способы применений таких принтеров можно найти на сайте Kickstarter.