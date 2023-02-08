Четыре причины, почему нет смысла покупать домой 3D-принтер

3D-печать всё ещё в зачаточном состоянии . Без предварительной настройки самые современные 3D-принтеры не способны выдать хороший результат. А большинство приобретают такие принтеры, потому что они якобы просты в использовании. То есть после покупки вам придётся ещё и учиться 3D-печати.

3D-печать для многих будет бесполезна. Такая технология вряд ли подойдёт вам, если вы работаете дизайнером или если вы просто любите создавать время от времени разные вещи. Потратите денег вы много, но пользоваться принтером почти не будете.