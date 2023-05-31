Четыре привычки, из-за которых вы платите за электричество больше

Устанавливать слишком высокое значение температуры у водонагревателя. Нет смысла задавать значение больше 50 градусов. Вместо этого лучше добавьте напоминание об ограничении использования горячей воды: например, начиная с пяти минут.

Забывать выключить свет и отключить бытовую технику. Дело в том, что приборы, подключенные к розетке, тратят много электричества. То же самое касается света. Если вы всё время забываете, то можете установить систему «умный дом», которая будет отключать всё сама.