Наука и технологии
15:23, 31 мая 2023
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Четыре привычки, из-за которых вы платите за электричество больше

Откажитесь от них как можно скорее

Вы можете даже не подозревать об этом, но определённые ваши привычки приводят к пустой трате электричества и к более высоким счетам. Вот чего вам лучше избегать.

Устанавливать слишком высокое значение температуры у водонагревателя. Нет смысла задавать значение больше 50 градусов. Вместо этого лучше добавьте напоминание об ограничении использования горячей воды: например, начиная с пяти минут.

Забывать выключить свет и отключить бытовую технику. Дело в том, что приборы, подключенные к розетке, тратят много электричества. То же самое касается света. Если вы всё время забываете, то можете установить систему «умный дом», которая будет отключать всё сама.

Четыре привычки, из-за которых вы платите за электричество больше
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Не проверять термостат. Обращайте внимание на его значения и программируйте его при необходимости.

Слишком часто открывать холодильник. Известно, что в среднем люди в год проводят примерно 10 часов, глядя на свой открытый холодильник либо морозильник. И это составляет 7% от общего энергопотребления устройства.

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