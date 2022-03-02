Что будет с Землёй при столкновении с астероидом

По словам автора, в Землю часто врезаются различные космические тела вроде астероидов, комет. Однако обычно они не представляют угрозы, так как слишком малы. Но бывают и более крупные объекты.

На сегодняшний день NASA известно около 40% самых больших космических объектов, которые находятся рядом с нашей планетой. Ранее на Землю уже падали астероиды, это будет происходить и в дальнейшем. Но действительно ли человечество готово к этому?

Учёные к объектам, которые сближаются с Землёй, относят такие, которые приближаются к Солнцу расстояние 193 миллиона километров. Угрозой же для планеты Земля считается объект, находящийся на расстоянии 7,4 миллиона километров, и имеющий диаметр 140 метров. Если бы подобное небесное тело упало на Землю, то оно бы разрушило целый город. Более крупные же объекты нанесут ещё большие повреждения, вплоть до уничтожения людей, животных, растений.

Наиболее известное из столкновений Земли с астероидом произошло 65 миллионов лет назад. Тогда объект диаметром 10 км врезался в территорию нынешнего полуострова Юкатан и в результате уничтожил большую часть видов животных, в том числе динозавров, и растений.