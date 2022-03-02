Что будет с Землёй при столкновении с астероидом

Что будет с Землёй при столкновении с астероидомОб этом рассказало издание The Conversation
По словам автора, в Землю часто врезаются различные космические тела вроде астероидов, комет. Однако обычно они не представляют угрозы, так как слишком малы. Но бывают и более крупные объекты.
На сегодняшний день NASA известно около 40% самых больших космических объектов, которые находятся рядом с нашей планетой. Ранее на Землю уже падали астероиды, это будет происходить и в дальнейшем. Но действительно ли человечество готово к этому?
Учёные к объектам, которые сближаются с Землёй, относят такие, которые приближаются к Солнцу расстояние 193 миллиона километров. Угрозой же для планеты Земля считается объект, находящийся на расстоянии 7,4 миллиона километров, и имеющий диаметр 140 метров. Если бы подобное небесное тело упало на Землю, то оно бы разрушило целый город. Более крупные же объекты нанесут ещё большие повреждения, вплоть до уничтожения людей, животных, растений.
Наиболее известное из столкновений Земли с астероидом произошло 65 миллионов лет назад. Тогда объект диаметром 10 км врезался в территорию нынешнего полуострова Юкатан и в результате уничтожил большую часть видов животных, в том числе динозавров, и растений.
Несмотря на то что вероятность падения на Землю астероида невелика, это в любом случае приведёт к серьёзным последствиям. В связи с этим в 2026 году будет запущен космический телескоп NEO Surveyor. Он будет предназначен именно для поиска астероидов, которые могут представлять опасность для планеты.
Также по состоянию на 14 февраля 2022 года астрономы уже обнаружили 28 266 астероидов, которые находятся рядом с Землёй. При этом из них 10 033 небесных тел имеют диаметр 140 метров или больше, а 888 объектов - не менее 1 километра в поперечнике. И еженедельно к этому списку добавляются примерно 30 новых объектов.