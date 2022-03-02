Что будут делать космонавты-«любители» на МКС в частной миссии Axion-I

Что будут делать космонавты-«любители» на МКС в частной миссии Axion-IСообщило издание BBC Science Focus Magazine
В рамках миссии под названием Axion-I на Международную космическую станцию будут доставлены учёные, которые будут там проводить ряд экспериментов. Эта миссия уже получила одобрение НАСА, известен и корабль, котором доставят космонавтов - Dragon.
Что же конкретно будут делать эксперты в космосе? Прежде всего, нужно сказать о дате запуска космического корабля. Он был перенесён с конца 2021 года на 31 марта 2022 года. Продлится вся миссия 10 дней.
Полёт совершат Майкл Лопес-Алегриа (командир корабля), Ларри Коннор (пилот), Марк Пати и Эйтан Стиббе (исследователи). Каждый из членов экипажа будет заниматься отдельной областью исследований в космосе: Коннор - изучением влияния космических путешествий на здоровье сердца и стареющие клетки организма (такие клетки, которые перестали делиться, но при этом не умерли); Пати - изучением приложения для общения (то есть двусторонней голопортации), нервно-глазного синдрома, состояния Земли; Стиббе же будет проводить различные эксперименты совместно с Израильским космическим агентством. Всего членами экипажа планируется провести около 25 различных исследований.
Вместе с тем планируется и второй подобный запуск космического корабля. Миссия будет называться Axion-II. Уже известно, что командиром корабля в ней будет Пегги Уитсон, а пилотом - Джон Шоффнер. На Международной космической станции космонавты-«любители» будут заниматься изучением геномики отдельных клеток. Другими словами, это исследование индивидуальных особенностей клеток, а также анализ новых клеток и их различий. Проводиться всё будет в сотрудничестве с компанией Genomics.