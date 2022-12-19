Что было бы, если бы Колумб никогда не открыл Америку

К сожалению, даже если бы Христофор Колумб не высадился на континенте в 1492 году, через несколько лет это сделали бы другие исследователи. И в итоге всё пошло бы по тому же сценарию. К тому же Колумб был не единственным, перед кем стояла задача найти западный путь в Азию (в Индию, Китай и т.п.).

Скорее всего, примерно в 1500 году на Америку наткнулся бы португальский учёный Педро Альварес Кабрал. Это человек, который объявил Бразилию - Португалией. Помимо него, достичь континента мог бы вместо Колумба испанец Эрнан Кортес, который уничтожил цивилизации ацтеков и майя в Мексике. И все эти люди отправлялись в плавание всегда с одной целью: получить за своё открытие денег. Поэтому и результат был бы тем же.

Но что, если бы корабли Колумба затонули, а другие исследователи решили бы, что плыть в сторону Америки опасно? На этом континенте проживало несколько коренных народов. Это инки, майя, ацтеки, пуэбланцы, жители Миссисипи. Кроме того, более крупные города Америки (Куско, Кахокия, Теночтитлан) даже соперничали с европейскими городами. Существуют и письменные доказательства этого.

Вероятнее всего, без вмешательства Колумба и других европейских путешественников коренные племена Америки стали бы объединяться. В результате сформировались бы могущественные нации индейцев.

Со временем народы Америки установили бы более чёткие границы между своими территориями. В конце концов между всеми индейцами возникло бы взаимопонимание и Северная Америка жила бы в мире. Народы майя, проживающие в центральной части Америки, начали бы развивать науку и технологии, вести торговлю с другими странами. В дальнейшем произошла бы война между ацтеками и майя, где победили бы майя за счёт союзничества с инками. В итоге майя завоевали бы все территории ацтеков.

Кроме того, американские народы в итоге всё равно начали бы исследовать мир за океаном и приплыли бы к берегам Португалии. Они могли бы поделиться с европейцами своими знаниями о растениях, их целебных свойствах, а жители Европы - собственными знаниями. Между Америкой и Европой был бы проложен торговый путь.

Либо народы Америки, наоборот, могли бы оказаться колонизаторами и начать завоёвывать другие территории. Но точно мы никогда не узнаем.