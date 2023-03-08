Что было бы, если бы все страны мира производили собственные продукты питания

По словам учёного из Лейденского университета и главного автора нового исследования Николя Наварре, 90% людей в мире могли бы жить в странах, которые бы сами производили всего продукты питания. Это стало бы возможным благодаря повышению урожайности, сокращению пищевых отходов, изменению моделей потребления.

У производства продуктов питания на национальном уровне есть множество преимуществ. Среди них - сокращение транспортных расходов, снижение углеродного следа большинства сельскохозяйственных культур.