Что делать, если дома начал медленно работать Wi-Fi

Что делать, если дома начал медленно работать Wi-FiНужно проверить несколько параметров
Как отмечает автор, на резкое падение скорости интернет-соединения могут повлиять два фактора.
Первый - перегруженность сети каналами соседей. В этом случае роутер просто начинает получать наложенные друг на друга и искажённые пакеты данных, которые не могут быть обработаны. Проверить уровень загруженности каналов можно с помощью приложения Wi-Fi Analyzer Open Source (в качестве альтернативы автор предлагает скачать WiFiInfoView). После этого нужно зайти в программу, запустить сканирование, затем в разделе "Оценка каналов" нужно посмотреть, какие каналы имеют много звёздочек, и перестроить на них роутер.
Для того чтобы поменять настройки роутера, необходимо открыть их через браузер. В адресную строку нужно ввести 192.168.1.1 или 192.168.0.1 (этот набор чисел есть на наклейке, которая находится на обратной стороне вашего роутера). Пароль и логин тоже указываются на этой наклейке. В параметрах необходимо найти раздел, связанный с настройкой беспроводного режима. После этого - выбрать в окне "Канал" тот, что был указан в приложении, всё сохранить и перезагрузить роутер.
Правда, добавляет пользователь, иногда бывает так, что и настройка не поможет. В этом случае лучше всего купить новый роутер, который способен поддерживать Wi-Fi 6. Тогда будет возможность работать в диапазоне и 2,4 ГГц, и 5ГГц.
Второй фактор - подключение низкоскоростного устройства. Скорость может снизиться, если вместе с несколькими устройствами, поддерживающими протокол "802.11 n", к сети подключится устройство с протоколом "802.11 b". Причём для всех подключенных устройств сразу - до 11 Мбит/с. Чтобы избежать такого, необходимо в настройках роутера установить поддержку только прокола "802.11 n".