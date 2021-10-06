Что делать, если дома начал медленно работать Wi-Fi

Правда, добавляет пользователь, иногда бывает так, что и настройка не поможет. В этом случае лучше всего купить новый роутер, который способен поддерживать Wi-Fi 6. Тогда будет возможность работать в диапазоне и 2,4 ГГц, и 5ГГц.

Второй фактор - подключение низкоскоростного устройства. Скорость может снизиться, если вместе с несколькими устройствами, поддерживающими протокол "802.11 n", к сети подключится устройство с протоколом "802.11 b". Причём для всех подключенных устройств сразу - до 11 Мбит/с. Чтобы избежать такого, необходимо в настройках роутера установить поддержку только прокола "802.11 n".