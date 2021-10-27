Что делать, если о вас публично написали ложь в интернете

Что делать, если о вас публично написали ложь в интернетеИ каков шанс выиграть суд
Уже известен один случай, когда пользователю удалось доказать, что ложная публикация в соцсети Instagram нанесла ему моральный вред. Мужчине удалось выиграть таким образом 5 тысяч рублей, отмечает «Вечерняя Москва». Но какова вероятность, что так получится и у вас? Об этом сообщил юрист Василий Воробьёв.
Специалист подчеркнул, что для того чтобы выиграть суд и доказать правоту, нужно соблюсти три пункта. Это подтверждение личности человека, опубликовавшего ложный факт, доказательство вреда этого факта для человека, доказательство недостоверности данного факта. И с этим иногда возникают трудности.
Прежде всего, нужно установить личность того, кто написал ложный комментарий или пост, а это не всегда просто. Некоторые «скрываются» за никами, не публикуют никакой информации о себе. Однозначно быть уверенным в правдивости данных о человеке можно только в том случае, если у него подтверждённый аккаунт.
Далее - вред сведений. Нужны конкретные примеры того, что информация как-то сказывается на репутации. Это тоже не всегда можно найти.
И последнее - недостоверность. Точно так же нужно это доказать.
По словам юриста, довольно редко бывает так, что все три фактора совпадают. А это уменьшает шансы выиграть дело.
В целом в суд стоит обращаться, только если информация действительно серьёзно сказывается на репутации и влияет на будущее. Ради прихоти этого делать не следует, так как на процесс вы можете потратить больше (а стоит это около 80-100 тысяч), чем вам выплатят в качестве компенсации морального вреда. Также бывает, что люди завышают сумму компенсации. Но есть возможность и увеличить её: если будет доказано, что публикация обострила течение какого-либо заболевания.