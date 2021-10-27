Что делать, если о вас публично написали ложь в интернете

Уже известен один случай, когда пользователю удалось доказать, что ложная публикация в соцсети Instagram нанесла ему моральный вред. Мужчине удалось выиграть таким образом 5 тысяч рублей, отмечает «Вечерняя Москва». Но какова вероятность, что так получится и у вас? Об этом сообщил юрист Василий Воробьёв.

Специалист подчеркнул, что для того чтобы выиграть суд и доказать правоту, нужно соблюсти три пункта. Это подтверждение личности человека, опубликовавшего ложный факт, доказательство вреда этого факта для человека, доказательство недостоверности данного факта. И с этим иногда возникают трудности.

Прежде всего, нужно установить личность того, кто написал ложный комментарий или пост, а это не всегда просто. Некоторые «скрываются» за никами, не публикуют никакой информации о себе. Однозначно быть уверенным в правдивости данных о человеке можно только в том случае, если у него подтверждённый аккаунт.