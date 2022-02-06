Что делать, если вы обнаружили, что ваш QR-код недействителен

В России многие жители сталкиваются с тем, что их QR-код после вакцинации оказывается недействительным при сканировании. Чем это может быть вызвано? Как отмечает автор, это связано с обновлением на Госуслугах. С 1 февраля в систему должны были занесены те, кто уже имеет антитела к ковиду.

Вероятнее всего, в системе просто произошёл сбой. Именно поэтому сертификаты некоторых граждан и стали недействительными.

Есть и другая причина такого сбоя. Возможно, человек просто предъявляет при входе в торговый центр или другое общественное место старый сертификат. Всё дело в том, что при ревакцинации прошлый QR-код перестаёт действовать.