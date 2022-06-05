Что, если бы вам пришлось платить за кислород, которым вы дышите

Поставлялся бы кислород в специальных баллонах. Его бы перевозили из города в город на грузовиках. Дорого бы стоил поэтому не только воздух, но и бензин. Хотя, возможно, машины будут работать на электроэнергии.

Когда вы будете находиться только дома, то платить за кислород станете по 12 долларов в день. На улице дышать можно будет с доплатой по 3 доллара в день. В квартире при этом будут стоять специальные датчики, которые станут измерять, сколько кислорода вы вдыхаете ежедневно.

Кислород настолько ценится, что люди не хотят тратить его впустую. Поэтому, проезжая мимо разрушенных городов, вы могли бы увидеть скелеты людей, которые умерли прямо в машинах из-за недостатка кислорода. Хоронить их некому именно потому, что стоит воздух дорого.

Кроме того, чтобы тратить меньше кислорода, люди обращаются к медитации. Дело в том, что чем человек спокойнее, тем меньше воздуха он тратит.