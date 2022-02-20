Что космические объекты NASA узнали за год нахождения на Марсе

За целый год марсоход и дрон собрали более 50 ГБ данных о Марсе. О некоторых из них - ниже.

Так, например, космическому аппарату - марсоходу Perseverance удалось сделать много фотографий красной планеты - более 100 тысяч штук. Эти снимки позволят человечеству понять, как вода на планете сформировала ландшафт и где можно искать на Марсе признаки жизни. Полученные изображения можно посмотреть здесь.

Кроме того, вертолёт-дрон Ingenuity совершил 19 полётов по планете. Впервые аппарат поднялся в небо Марса 19 апреля 2021 года. Сейчас такие полёты всё ещё проводятся. Сам дрон оснащён двумя камерами: 13-мегапиксельной цветной и чёрно-белой навигационной. При помощи этого устройство создаёт топографическую 3D-карту Марса.

Помимо этого, на Марсе аппарат Perseverance смог применить инновационную технологию. При помощи инструмента под названием MOXIE он смог преобразовать углекислый газ в кислород в разреженной марсианской атмосфере. Получается, что MOXIE позволит в будущем обеспечить людей, находящихся на планете, воздухом. Известно, что в апреле 2021 года устройство произвело за один час около 5,4 грамма 98-процентного кислорода: этого будет достаточно для человека, чтобы он смог дышать примерно 10 минут. Правда, на всё это ушло очень много энергии.

Сейчас марсоход Perseverance взял шесть образцов марсианской породы. На первом изображении ниже показаны места, где устройство собрало эти образцы.