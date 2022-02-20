Что космические объекты NASA узнали за год нахождения на Марсе

Что космические объекты NASA узнали за год нахождения на МарсеПишет издание BBC Science Focus Magazine
За целый год марсоход и дрон собрали более 50 ГБ данных о Марсе. О некоторых из них - ниже.
Так, например, космическому аппарату - марсоходу Perseverance удалось сделать много фотографий красной планеты - более 100 тысяч штук. Эти снимки позволят человечеству понять, как вода на планете сформировала ландшафт и где можно искать на Марсе признаки жизни. Полученные изображения можно посмотреть здесь.
Кроме того, вертолёт-дрон Ingenuity совершил 19 полётов по планете. Впервые аппарат поднялся в небо Марса 19 апреля 2021 года. Сейчас такие полёты всё ещё проводятся. Сам дрон оснащён двумя камерами: 13-мегапиксельной цветной и чёрно-белой навигационной. При помощи этого устройство создаёт топографическую 3D-карту Марса.
Помимо этого, на Марсе аппарат Perseverance смог применить инновационную технологию. При помощи инструмента под названием MOXIE он смог преобразовать углекислый газ в кислород в разреженной марсианской атмосфере. Получается, что MOXIE позволит в будущем обеспечить людей, находящихся на планете, воздухом. Известно, что в апреле 2021 года устройство произвело за один час около 5,4 грамма 98-процентного кислорода: этого будет достаточно для человека, чтобы он смог дышать примерно 10 минут. Правда, на всё это ушло очень много энергии.
Сейчас марсоход Perseverance взял шесть образцов марсианской породы. На первом изображении ниже показаны места, где устройство собрало эти образцы.
Благодаря анализу кратера Джезеро выяснилось, что он действительно когда-то представлял собой озеро, питаемое рекой длиной 120 миль (примерно 193 км). Происходило это около 3,7 миллиардов лет назад. Возможно, эти данные позволят учёным найти свидетельства древней жизни в районе этого бывшего озера.
Помимо этого, аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил, что вода на Марсе существовала дольше, чем предполагали исследователи ранее. А ещё марсоход Curiosity узнал, что на самом деле до наступления полной засухи на Марсе были периоды резких колебаний между сильной засухой и высокой влажностью.
Марсоходу Perseverance удалось обнаружить также, что дно кратера Джезеро состоит на самом деле из крупнозернистых магматических минералов. Эти вещества могли образоваться в результате взаимодействия воды с лавой (изверженной породой), считают специалисты.
Наконец, в некоторых породах кратера Джезеро робот Perseverance нашёл органические молекулы. При этом данные молекулы содержат углерод. Их вы можете увидеть на втором изображении выше.