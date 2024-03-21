Что лучше купить для собаки: рулетку или поводок

Что лучше купить для собаки: рулетку или поводокУ каждой из этих вещей есть свои плюсы и минусы
У классических поводков для собак есть довольно много достоинств. Среди них: - возможность их полностью ослабить; - возможность регулировать длину ремня; - универсальность (их можно использовать просто для прогулок и для дрессировки); - возможность легко сбросить с руки петлю ремня; - возможность стирать их вручную или в машинке.
Что касается минусов таких поводков, то это необходимость самостоятельного контроля длины ремня. Также если собака резко рванёт куда-нибудь, то существует риск, что вы тоже полетите за ней следом.
Если говорить о рулетках, то они хороши тем, что имеют длинный трос (до 10−15 м), дают возможность хозяину спокойно гулять рядом с собакой, лента у них не загрязняется и не провисает.
Однако минусов у поводка-рулетки всё-таки намного больше. Во-первых, с таким поводком у вас будет постоянное натяжение троса. Собака из-за этого будет идти, высоко подняв голову и выпятив грудь. Это для других собак будет означать «наезд». Также совершенно не подходит рулетка для дрессировки пса и выполнения им каких-либо команд. Если пёс сорвётся неожиданно с места, то вы можете выпустить поводок (и тогда он может напугать собаку из-за грохочущих звуков позади неё) или перехватить трос свободной рукой (и поранить этим себя).
Также рулетку не рекомендуется использовать на прогулке с собакой, которой меньше 1,5 лет. В целом такой поводок подойдёт скорее питомцам, которые уже прошли дрессировку, умеют ходить с поводком и по темпераменту спокойны.
Кинологи, опытные собачники всё же отдают предпочтение традиционным поводкам.