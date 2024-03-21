Что лучше купить для собаки: рулетку или поводок

У классических поводков для собак есть довольно много достоинств. Среди них: - возможность их полностью ослабить; - возможность регулировать длину ремня; - универсальность (их можно использовать просто для прогулок и для дрессировки); - возможность легко сбросить с руки петлю ремня; - возможность стирать их вручную или в машинке.

Что касается минусов таких поводков, то это необходимость самостоятельного контроля длины ремня. Также если собака резко рванёт куда-нибудь, то существует риск, что вы тоже полетите за ней следом.

Если говорить о рулетках, то они хороши тем, что имеют длинный трос (до 10−15 м), дают возможность хозяину спокойно гулять рядом с собакой, лента у них не загрязняется и не провисает.