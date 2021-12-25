Что мешает России создать ракету, оснащённую самыми современными технологиями

Но почему всё же у России ещё нет ракет, подобных тем, что у Илона Маска? На самом деле в РФ разработали программу многоразовых ускорителей раньше, чем в SpaceX. Произошло это ещё в конце 1990-х, в начале же 2000-х ракеты «Байкал» увидели жители страны. Но в то время из-за экономических проблем реализовать проект не удалось. При этом, если оценивать разработку в техническом плане, то у России продумана она была лучше: взамен вертикального снижения и торможения двигателем российский разгонный блок был способен выпускать крылья и планировал на ближайший аэродром с выключенными двигателями.

Ещё одной проблемой России в космической сфере стали американские санкции. США удалось сделать так, что их клиенты теперь способны летать только на американских ракетах. Другим же вариантом для потенциальных заказчиков является вообще отказ от полётов.

Согласно источникам «Лайфа», на данный момент в России нет частных предприятий, которые бы занимались созданием космических аппаратов.

Что же касается многоразовых конструкций, то сейчас как раз завершается создание ракет «Амур-СПГ» и «Крыло-СВ». Правда, в сентябре 2021 года стало известно, что использоваться данные ракеты будут ещё не скоро. Пока что (ещё в течение десяти лет) будут продолжать применять «Союз-2», а лишь на замену им придёт многоразовая ракета.

Вместе с тем в 2023 году все потенциальные заказчики уже не смогут приобретать российские ракеты и их комплектующие. Связано это с запретом Пентагона. Действовать он начнёт с 31 декабря 2022 года, а все, кто его нарушит, не смогут сотрудничать с США.