Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов

PlayStation - одна из самых популярных игровых консолей во всём мире. Существует большое количество различных тематических подарков для любителей этих приставок. О некоторых из них - ниже.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.