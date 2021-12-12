Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов

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Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантовСоветует редакция издания BBC Science Focus Magazine
Ищете подарок на новогодние праздники или на день рождения для фаната PlayStation? Тогда вам может пригодиться подборка, которую составили авторы BBC Science Focus Magazine.
PlayStation - одна из самых популярных игровых консолей во всём мире. Существует большое количество различных тематических подарков для любителей этих приставок. О некоторых из них - ниже.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Подарочная карта Sony PlayStation Store. Если не можете определиться с конкретным подарком, то подобный сертификат станет отличным выбором. Игроки могут благодаря подарочной карте приобрести в магазине PlayStation игры, дополнения, подписки и т.п.
- Зарядная станция PlayStation 5 DualSense. Благодаря этому устройству можно беспроводным способом подзаряжать два геймпада.
- Эко-бутылка от PlayStation. Изготовлена бутылка из нержавеющей стали. В неё можно налить 500 мл любого напитка. Также здесь есть удобная ручка для переноски.
- Светильник PlayStation Icons Light. Подойдёт для тех, кто заботится об интерьере комнаты. Оба варианта светильника имеют три режима освещения. Работают они как от USB-кабеля, так и от батареек.
- HD-камера Sony Playstation 5. Эта камера станет отличным подарком для тех, кто пользуется PlayStation 5, благодаря ряду интересных функций. Устройство можно прикрепить к верхней части экрана телевизора или поставить на стол, где телевизор находится. Оснащена камера также двойным широкоугольным объективом.
- Форма для льда PlayStation. Благодаря этой форме можно сделать 11 фигурок изо льда. Сама форма - силиконовая, поэтому кубики будет легко достать после того, как они будут готовы.
- Металлические подставки PlayStation. Этим подставкам под напитки обязательно найдётся применение в доме. Нижняя их часть сделана из пробок, поэтому скользить по столу подставки не будут.
- Набор бомб для ванны в виде геймпадов PlayStation. Эти бомбочки имеют не только привлекательный дизайн, но и фантастический аромат. На выбор - три цвета и аромата. Кроме того, изготовлены эти «геймпады» вручную.
Источник: BBC Science Focus Magazine