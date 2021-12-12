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Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов

Советует редакция издания BBC Science Focus Magazine
Ищете подарок на новогодние праздники или на день рождения для фаната PlayStation? Тогда вам может пригодиться подборка, которую составили авторы BBC Science Focus Magazine.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов

PlayStation - одна из самых популярных игровых консолей во всём мире. Существует большое количество различных тематических подарков для любителей этих приставок. О некоторых из них - ниже.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Подарочная карта Sony PlayStation Store. Если не можете определиться с конкретным подарком, то подобный сертификат станет отличным выбором. Игроки могут благодаря подарочной карте приобрести в магазине PlayStation игры, дополнения, подписки и т.п.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
  1. Зарядная станция PlayStation 5 DualSense. Благодаря этому устройству можно беспроводным способом подзаряжать два геймпада.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
  1. Эко-бутылка от PlayStation. Изготовлена бутылка из нержавеющей стали. В неё можно налить 500 мл любого напитка. Также здесь есть удобная ручка для переноски.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
  1. Светильник PlayStation Icons Light. Подойдёт для тех, кто заботится об интерьере комнаты. Оба варианта светильника имеют три режима освещения. Работают они как от USB-кабеля, так и от батареек.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
  1. HD-камера Sony Playstation 5. Эта камера станет отличным подарком для тех, кто пользуется PlayStation 5, благодаря ряду интересных функций. Устройство можно прикрепить к верхней части экрана телевизора или поставить на стол, где телевизор находится. Оснащена камера также двойным широкоугольным объективом.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
  1. Форма для льда PlayStation. Благодаря этой форме можно сделать 11 фигурок изо льда. Сама форма - силиконовая, поэтому кубики будет легко достать после того, как они будут готовы.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
  1. Металлические подставки PlayStation. Этим подставкам под напитки обязательно найдётся применение в доме. Нижняя их часть сделана из пробок, поэтому скользить по столу подставки не будут.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
  1. Набор бомб для ванны в виде геймпадов PlayStation. Эти бомбочки имеют не только привлекательный дизайн, но и фантастический аромат. На выбор - три цвета и аромата. Кроме того, изготовлены эти «геймпады» вручную.
Что подарить любителю PlayStation: 8 вариантов
Источник: BBC Science Focus Magazine
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