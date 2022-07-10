Наука и технологии
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Что поможет людям быстрее привыкнуть к роботам: отвечают учёные

На самом деле всё довольно просто
Согласно результатам исследования Итальянского технологического института, человекоподобные роботы, которые общаются с людьми так же, как настоящие люди, чаще воспринимаются как существа, способные самостоятельно мыслить и действовать. Это поможет инженерам создать таких роботов, с которыми пациентам клиник было бы проще общаться.
Что поможет людям быстрее привыкнуть к роботам: отвечают учёные

В ходе исследования эксперты из Итальянского технологического института провели несколько экспериментов. Всего в этом исследовании участвовали 119 человек, которые взаимодействовали с человекоподобным роботом iCub.

Во время одних тестов робот вёл себя вежливо и был общительным, в других его поведение больше было схоже с поведением машины. Испытуемым нужно было во всех экспериментах смотреть вместе с iCub документальные видео. До и после такого взаимодействия с роботами участники заполнили специальную анкету.

Что поможет людям быстрее привыкнуть к роботам: отвечают учёные

В итоге оказалось, что люди, которые смотрели видео с роботом, чьё поведение было похоже на поведение живого человека, чаще говорили о том, что действия робота связаны с какими-то эмоциями, мыслями, намерениями. Это говорит о том, что человек с большей готовностью может принимать робота, который и ведёт себя, и выглядит как человек.

Такой вывод может помочь создать в будущем роботов, которые смогут лучше взаимодействовать, например, с пожилыми людьми.

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