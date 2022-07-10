Что поможет людям быстрее привыкнуть к роботам: отвечают учёные

Что поможет людям быстрее привыкнуть к роботам: отвечают учёныеНа самом деле всё довольно просто
В ходе исследования эксперты из Итальянского технологического института провели несколько экспериментов. Всего в этом исследовании участвовали 119 человек, которые взаимодействовали с человекоподобным роботом iCub.
Во время одних тестов робот вёл себя вежливо и был общительным, в других его поведение больше было схоже с поведением машины. Испытуемым нужно было во всех экспериментах смотреть вместе с iCub документальные видео. До и после такого взаимодействия с роботами участники заполнили специальную анкету.
В итоге оказалось, что люди, которые смотрели видео с роботом, чьё поведение было похоже на поведение живого человека, чаще говорили о том, что действия робота связаны с какими-то эмоциями, мыслями, намерениями. Это говорит о том, что человек с большей готовностью может принимать робота, который и ведёт себя, и выглядит как человек.
Такой вывод может помочь создать в будущем роботов, которые смогут лучше взаимодействовать, например, с пожилыми людьми.