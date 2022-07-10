Что поможет людям быстрее привыкнуть к роботам: отвечают учёные

В ходе исследования эксперты из Итальянского технологического института провели несколько экспериментов. Всего в этом исследовании участвовали 119 человек, которые взаимодействовали с человекоподобным роботом iCub.

Во время одних тестов робот вёл себя вежливо и был общительным, в других его поведение больше было схоже с поведением машины. Испытуемым нужно было во всех экспериментах смотреть вместе с iCub документальные видео. До и после такого взаимодействия с роботами участники заполнили специальную анкету.