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Что представляет собой «арбузный снег»Такой снег действительно существует
Снег розоватого цвета вы можете встретить, например, в США. И вот почему он приобретает такой оттенок.
Арбузный снег, или кровавый, красный, розовый снег, встречается в Соединённый Штатах и в других регионах мира. Увидеть его можно в горах и в полярной местности. При этом такой снег обладает слабым фруктовым запахов. Если же его съесть, то он подействует как слабительное.
Окрашивается в арбузный цвет снег из-за водорослей Chlamydomonas nivalis. Летом данное растение вырабатывает красный пигмент для защиты от сильных солнечных лучей. Подобный пигмент также принадлежит к группе веществ, благодаря которым характерный яркий цвет приобретают, например, морковь и помидоры.
Но из-за пигмента розовый снег хуже отражает тепло. Поэтому и тает он быстрее обычного белого.