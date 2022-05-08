Что представляет собой «арбузный снег»

Окрашивается в арбузный цвет снег из-за водорослей Chlamydomonas nivalis. Летом данное растение вырабатывает красный пигмент для защиты от сильных солнечных лучей. Подобный пигмент также принадлежит к группе веществ, благодаря которым характерный яркий цвет приобретают, например, морковь и помидоры.

Но из-за пигмента розовый снег хуже отражает тепло. Поэтому и тает он быстрее обычного белого.