Что происходит с организмом, когда человек влюбляется

На самом базовом уровне любовь считается возможностью выжить. То есть мы должны общаться и сотрудничать, чтобы оставаться в живых, сохранять род. Для того чтобы это всё происходило, к делу подключаются гормоны. Всего таких нейрохимических веществ четыре: окситоцин, дофамин, серотонин и бета-эндорфин.

Окситоцин важен для возникновения влечения. Он снижает страх перед новыми отношениями, в результате вы чувствуете себя увереннее при завязывании знакомства.

Дофамин выделяется вместе с окситоцином, причём всегда именно совместно. Этот гормон вырабатывается в случае, если вам нравится то, чем вы занимаетесь. Он позволяет узнавать новое о человеке и мотивирует вас действовать.