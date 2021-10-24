Что происходит с организмом, когда человек влюбляется

Что происходит с организмом, когда человек влюбляетсяИ какие гормоны отвечают за чувство любви
На самом базовом уровне любовь считается возможностью выжить. То есть мы должны общаться и сотрудничать, чтобы оставаться в живых, сохранять род. Для того чтобы это всё происходило, к делу подключаются гормоны. Всего таких нейрохимических веществ четыре: окситоцин, дофамин, серотонин и бета-эндорфин.
Окситоцин важен для возникновения влечения. Он снижает страх перед новыми отношениями, в результате вы чувствуете себя увереннее при завязывании знакомства.
Дофамин выделяется вместе с окситоцином, причём всегда именно совместно. Этот гормон вырабатывается в случае, если вам нравится то, чем вы занимаетесь. Он позволяет узнавать новое о человеке и мотивирует вас действовать.
Перечисленные два химические вещества действуют в бессознательной части мозга: влечение к другому человеку мы не можем объяснить. В самом начале отношений снижается уровень серотонина, в результате мысли оказываются постоянно связаны с объектом любви.
И последний гормон - бета-эндорфин. Он позволяет любить длительное время. Окситоцина для этого недостаточно. Кроме того, он связан именно с половым влечением и не способен поддерживать дружбу, которая считается основной для выживания. При этом бета-эндорфин работает таким образом из-за того, что человек становится зависим от другого, которого он любит. Важно также, что при любви задействуются сознательные и бессознательные области мозга, а это значит, что люди могут ощущать любовь по-разному: как эмоцию (восторг, гнев и пр.) и одновременно как процесс, который включает планирование, доверие друг к другу, сочувствие, внимание, размышления.