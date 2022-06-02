Что происходит в мозге во время неожиданных ситуаций

Во время эксперимента мыши должны были нажимать на определённый рычаг в зависимости от того, какой конкретно звук они слышали. Сначала их обучили тому, что при нажатии на рычаг после высокочастотного звука они получат награду, а после низкочастотного - наказание. Далее учёные стали создавать неожиданные ситуации, то есть делали всё наоборот.

Когда мыши подверглись неожиданному наказанию, они стали намного нерешительнее нажимать на рычаг. То есть их поведение изменилось в ответ на новую информацию. Таким же образом животные стали действовать, когда начали получать неожиданные награды.

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