Что происходит во время взрыва фейерверка: объясняет химик

Самым первым компонентом фейерверка, пишет автор, является взрывчатый чёрный порох. Он был обнаружен ещё китайскими алхимиками, причём более тысячи лет назад. При этом его состав к настоящему времени практически не изменился. Для этого смешивается 75% нитрата калия, 15% древесного угля, 10% серы.

В результате после поджигания сначала плавится сера при температуре 235 F (112,8 C). После этого сера проходит через нитрат калия и древесный уголь, которые начинают гореть. В итоге происходит взрыв.