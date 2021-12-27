Что происходит во время взрыва фейерверка: объясняет химик

Что происходит во время взрыва фейерверка: объясняет химикОб этом пишет The Conversation
Самым первым компонентом фейерверка, пишет автор, является взрывчатый чёрный порох. Он был обнаружен ещё китайскими алхимиками, причём более тысячи лет назад. При этом его состав к настоящему времени практически не изменился. Для этого смешивается 75% нитрата калия, 15% древесного угля, 10% серы.
В результате после поджигания сначала плавится сера при температуре 235 F (112,8 C). После этого сера проходит через нитрат калия и древесный уголь, которые начинают гореть. В итоге происходит взрыв.
Кроме того, для окрашивания фейерверка в разные цвета также используют особые химические вещества. Это стронций (даёт красный цвет), барий (зелёный цвет), медь (синий цвет) и т. д. Также алюминий, магний и титан позволяют получить белые искры, железо - золотые, различные виды древесного угля - красные, оранжевые.
Наконец, нужно сказать о различных звуковых эффектах. Это может быть грохот, свист, взрыв. Для этого также применяются специальные формулы.