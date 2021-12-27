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Что происходит во время взрыва фейерверка: объясняет химик

Об этом пишет The Conversation
В честь Нового года скоро прозвучат тысячи фейерверков. Однако мало кто знает, что из себя представляют они и что вообще случается во время взрыва пиротехники. Рассказал об этом химик и президент Международной гильдии пиротехников Пол Э. Смит.
Что происходит во время взрыва фейерверка: объясняет химик

Самым первым компонентом фейерверка, пишет автор, является взрывчатый чёрный порох. Он был обнаружен ещё китайскими алхимиками, причём более тысячи лет назад. При этом его состав к настоящему времени практически не изменился. Для этого смешивается 75% нитрата калия, 15% древесного угля, 10% серы.

В результате после поджигания сначала плавится сера при температуре 235 F (112,8 C). После этого сера проходит через нитрат калия и древесный уголь, которые начинают гореть. В итоге происходит взрыв.

Что происходит во время взрыва фейерверка: объясняет химик

Кроме того, для окрашивания фейерверка в разные цвета также используют особые химические вещества. Это стронций (даёт красный цвет), барий (зелёный цвет), медь (синий цвет) и т. д. Также алюминий, магний и титан позволяют получить белые искры, железо - золотые, различные виды древесного угля - красные, оранжевые.

Наконец, нужно сказать о различных звуковых эффектах. Это может быть грохот, свист, взрыв. Для этого также применяются специальные формулы.

Источник: The Conversation
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