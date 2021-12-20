Что произойдёт, если все вулканы в мире начнут одновременно извергаться

Что произойдёт, если все вулканы в мире начнут одновременно извергатьсяРассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
По словам автора, подобный сценарий маловероятен. Однако если предположить, что такое всё же произойдёт, то возможны следующие последствия.
На данный момент самым значительным извержением вулкана считается то, что произошло на горе Тамбора в 1815 году. Тогда индекс вулканической эксплозивности был равен 7 и в атмосферу попало более 160 кубических километров веществ. Врыв при этом был слышен на расстоянии 2600 км. Из-за этого извержения температура во всём северном полушарии на шесть месяцев снизилась на 0,5 градуса Цельсия. В итоге в 1816 году во всём мире наблюдались неурожаи.
Существуют и другие вулканы, чей индекс вулканической эксплозивности равен 7 и 8. Если бы они стали извергаться одновременно, то это привело бы к исчезновению большей части живых существ на планете, в том числе людей.
Кроме того, в результате такого извержения начнут падать самолёты, которые находились до этого в воздухе, рушиться здания, выходить из строя электросети. Питьевая вода из-за золы станет ядовитой, температура в итоге может снизиться на 15 градусов Цельсия на шесть месяцев, а из-за кислотных дождей невозможно будет всё следующее десятилетие вести сельское хозяйство.