Что произойдёт, если все вулканы в мире начнут одновременно извергаться

По словам автора, подобный сценарий маловероятен. Однако если предположить, что такое всё же произойдёт, то возможны следующие последствия.

На данный момент самым значительным извержением вулкана считается то, что произошло на горе Тамбора в 1815 году. Тогда индекс вулканической эксплозивности был равен 7 и в атмосферу попало более 160 кубических километров веществ. Врыв при этом был слышен на расстоянии 2600 км. Из-за этого извержения температура во всём северном полушарии на шесть месяцев снизилась на 0,5 градуса Цельсия. В итоге в 1816 году во всём мире наблюдались неурожаи.