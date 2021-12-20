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Что произойдёт, если все вулканы в мире начнут одновременно извергаться

Рассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
Сейчас в мире более тысячи вулканов, которые могут начать извергаться. Однако что будет, если они «оживут» все одновременно? Ответ - в материале издания BBC Science Focus Magazine.
Что произойдёт, если все вулканы в мире начнут одновременно извергаться

По словам автора, подобный сценарий маловероятен. Однако если предположить, что такое всё же произойдёт, то возможны следующие последствия.

На данный момент самым значительным извержением вулкана считается то, что произошло на горе Тамбора в 1815 году. Тогда индекс вулканической эксплозивности был равен 7 и в атмосферу попало более 160 кубических километров веществ. Врыв при этом был слышен на расстоянии 2600 км. Из-за этого извержения температура во всём северном полушарии на шесть месяцев снизилась на 0,5 градуса Цельсия. В итоге в 1816 году во всём мире наблюдались неурожаи.

Что произойдёт, если все вулканы в мире начнут одновременно извергаться

Существуют и другие вулканы, чей индекс вулканической эксплозивности равен 7 и 8. Если бы они стали извергаться одновременно, то это привело бы к исчезновению большей части живых существ на планете, в том числе людей.

Кроме того, в результате такого извержения начнут падать самолёты, которые находились до этого в воздухе, рушиться здания, выходить из строя электросети. Питьевая вода из-за золы станет ядовитой, температура в итоге может снизиться на 15 градусов Цельсия на шесть месяцев, а из-за кислотных дождей невозможно будет всё следующее десятилетие вести сельское хозяйство.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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