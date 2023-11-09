Что произойдёт, если запустить фейерверк в космосе

Тем не менее в космосе фейерверк получится гораздо менее зрелищным, чем если его запустить на Земле. Всё потому, что различные цвета и эффекты обычно требуют дополнительного кислорода. В космическом пространстве цвета у салюта будут не такими яркими и тускнеть они будут намного быстрее.

Ещё одно отличие между взрывом фейерверков на Земле и в космосе состоит в том, что в космическом вакууме вы не услышите никаких звуков. Также двигаться при запуске фейерверки будут в космосе быстрее и дальше. Поэтому они должны быть сконструированы таким образом, чтобы взрываться раньше, чем на Земле.