Что произойдёт, если запустить фейерверк в космосе

Что произойдёт, если запустить фейерверк в космосеЭто будет очень странное зрелище
Можно ли в космосе запустить фейерверк? Теоретически - да. Но есть несколько нюансов.
В космическом вакууме кислорода нет, поэтому фейерверк якобы загореться там не должен. Однако на самом деле фейерверки содержат окислитель, дающий кислород, который нужен для горения. Обычно это нитратное соединение: нитрат калия.
Также большинство фейерверков имеют электронную систему зажигания. Для этого кислород тоже не понадобится.
Тем не менее в космосе фейерверк получится гораздо менее зрелищным, чем если его запустить на Земле. Всё потому, что различные цвета и эффекты обычно требуют дополнительного кислорода. В космическом пространстве цвета у салюта будут не такими яркими и тускнеть они будут намного быстрее.
Ещё одно отличие между взрывом фейерверков на Земле и в космосе состоит в том, что в космическом вакууме вы не услышите никаких звуков. Также двигаться при запуске фейерверки будут в космосе быстрее и дальше. Поэтому они должны быть сконструированы таким образом, чтобы взрываться раньше, чем на Земле.