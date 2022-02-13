Что произойдёт, если Земля начнёт вращаться в другую сторону

Из-за смены направления вращения исчезнет примерно четвёртая часть всех пустынь Африки и Евразии. Вместе этого на данных территориях будут находиться леса или пастбища. Бассейн реки Амазонки превратится в засушливую пустошь, в степях России появятся благоухающие растения, а в Европе наступят суровые зимы. Лёд Атлантического океана при этом будет иметь большую протяжённость к югу.