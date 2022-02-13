Что произойдёт, если Земля начнёт вращаться в другую сторону

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Что произойдёт, если Земля начнёт вращаться в другую сторонуОтвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Что, если бы наша планета вращалась в противоположную сторону? Изменился бы её климат? Ответы на эти вопросы - в материале.
По словам доктора Аластера Ганна, на Земле при её вращении в другую сторону изменятся атмосферные и океанские течения. Средняя температура планеты останется практически неизменной, однако основные течения с Атлантики переместятся к Тихому океану. В результаты климат Земли резко изменится.
Из-за смены направления вращения исчезнет примерно четвёртая часть всех пустынь Африки и Евразии. Вместе этого на данных территориях будут находиться леса или пастбища. Бассейн реки Амазонки превратится в засушливую пустошь, в степях России появятся благоухающие растения, а в Европе наступят суровые зимы. Лёд Атлантического океана при этом будет иметь большую протяжённость к югу.
Источник: BBC Science Focus Magazine