Что с вами случится, если вы окажетесь в космосе без скафандра

Гораздо быстрее уничтожит в космосе человека без скафандра даже не холод, а низкое внешнее давление. Точнее, даже не низкое - его не будет вообще. Чем же это грозит?

Сначала с кожи просто мгновенно испарится вся влага. Вы почувствуете резкое обморожение, у вас закипят глаза и слюна. Могут также сильно набухнуть вены, прилежащие к коже. Воздух из лёгких будет стараться любым образом уйти, прежде всего через рот. В целом происходить всё будет так: первым делом тело раздуется из-за закипания воды в тканях организма, затем вся влага испарится, а само тело сильно усохнет. Но на этой уйдёт не несколько минут, а гораздо больше времени.

Впрочем, скорее всего, к этому времени вы уже потеряете сознание. Так, по крайней мере, показал эксперимент 1965 года, в ходе которого американцы выяснили, способен ли человек выжить при нулевом давлении. Оказалось, что участник эксперимента потерял сознание уже на 14-й секунде. Но если в течение двух минут вернуться в местность с нормальными температурой и давлением, то есть шансы выжить.