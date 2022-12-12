Что случится, если вы выстрелите из оружия в космосе

Что случится, если вы выстрелите из оружия в космосеИ насколько правдивы научно-фантастические фильмы
Во многих шедеврах научной фантастики можно наблюдать сражения в открытом космосе. Причём как между космическими кораблями, так и между людьми. Но что в действительности произойдёт, если вы решите выстрелить из современного оружия в космическом пространстве?
Фото: ABC News
Огонь в космическом вакууме без кислорода гореть не будет. Но оружие всё же стрелять в таких условиях может. Дело в том, что в современных боеприпасах есть собственный окислитель, за счёт которого происходит взрыв пороха и выстрел пули.
Но выстрела этого в космосе слышно не будет, даже если он произойдёт. Связано это с тем, что воздуха там нет. Поэтому звуки выстрелов в космосе, которые мы видим в играх и фильмах, - это всё обман.
А ещё дым, который выходил бы после выстрела из оружия, слился бы в сферу на конце его ствола.
Пуля после выстрела будет двигаться в пространстве с одной и той же скоростью, поскольку не будет иметь сопротивления воздуху. Продолжится это до тех пор, пока эта пуля не врежется в какой-нибудь объект. А даже если никаких препятствий у неё не будет, то выйти за пределы вселенной у неё не выйдет из-за слишком маленькой скорости: 1422 м/с, тогда как скорость расширения вселенной - 50-100 км/с.
Кроме того, отдача после выстрела пули сильнее повлияет на человека, чем на Земле. Стрелок в результате отлетит в противоположном от выстрела направлении и начнёт медленно вращаться в космическом пространстве.
Наконец, из-за прямого солнечного света оружие может нагреться так сильно, что боеприпасы взорвутся сами. А в тени оружие может стать слишком холодным, хрупким и начать слипаться.