Что случится, если вы выстрелите из оружия в космосе

А ещё дым, который выходил бы после выстрела из оружия, слился бы в сферу на конце его ствола.

Пуля после выстрела будет двигаться в пространстве с одной и той же скоростью, поскольку не будет иметь сопротивления воздуху. Продолжится это до тех пор, пока эта пуля не врежется в какой-нибудь объект. А даже если никаких препятствий у неё не будет, то выйти за пределы вселенной у неё не выйдет из-за слишком маленькой скорости: 1422 м/с, тогда как скорость расширения вселенной - 50-100 км/с.

Кроме того, отдача после выстрела пули сильнее повлияет на человека, чем на Земле. Стрелок в результате отлетит в противоположном от выстрела направлении и начнёт медленно вращаться в космическом пространстве.

Наконец, из-за прямого солнечного света оружие может нагреться так сильно, что боеприпасы взорвутся сами. А в тени оружие может стать слишком холодным, хрупким и начать слипаться.