Что случится с нашей планетой при ядерной войне

Результаты недавнего исследования Шерил Харрисон из Университета штата Луизиана и её коллеги показали, что при полномасштабной ядерной войне снизится температура на всей планете и будет нанесён значительный ущерб Мировому океану. Всё это также будет губительно и для человечества.

Специалисты создали модель, которая демонстрирует, что произойдёт, если разные страны мира используют своё ядерное оружие. Например, если Пакистан и Индия начнут взрывать около 500 ядерных боеголовок в Азии.

Выяснилось, что во всех сценариях из-за ядерных взрывов в верхних слоях атмосферы окажутся дым и сажа. Из-за этого солнечные лучи не смогут достигать поверхности Земли. В итоге это приведёт к неурожаю, а в первый месяц после окончания ядерной войны средние температуры на планете понизятся примерно на 13 градусов.

Кроме того, в первые несколько часов ядерной войны будут уничтожены примерно 100 миллионов человек.

Далее через несколько недель из-за понижения показателей температур изменятся сроки выращивания различных культур и погодные условия. Из-за голода могут пострадать также один-два миллиарда жителей планеты.