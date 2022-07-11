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Что случится с нашей планетой при ядерной войне

На этот вопрос недавно ответили учёные
Учёные из Университета штата Луизиана Шерил Харрисон выяснили, что может произойти с Землёй, если начнётся ядерная война. Для этого специалисты создали большое количество разных компьютерных симуляций. Опубликованы все полученные результаты были в издании AGU Advances.
Что случится с нашей планетой при ядерной войне

Результаты недавнего исследования Шерил Харрисон из Университета штата Луизиана и её коллеги показали, что при полномасштабной ядерной войне снизится температура на всей планете и будет нанесён значительный ущерб Мировому океану. Всё это также будет губительно и для человечества.

Специалисты создали модель, которая демонстрирует, что произойдёт, если разные страны мира используют своё ядерное оружие. Например, если Пакистан и Индия начнут взрывать около 500 ядерных боеголовок в Азии.

Выяснилось, что во всех сценариях из-за ядерных взрывов в верхних слоях атмосферы окажутся дым и сажа. Из-за этого солнечные лучи не смогут достигать поверхности Земли. В итоге это приведёт к неурожаю, а в первый месяц после окончания ядерной войны средние температуры на планете понизятся примерно на 13 градусов.

Кроме того, в первые несколько часов ядерной войны будут уничтожены примерно 100 миллионов человек.

Далее через несколько недель из-за понижения показателей температур изменятся сроки выращивания различных культур и погодные условия. Из-за голода могут пострадать также один-два миллиарда жителей планеты.

Что случится с нашей планетой при ядерной войне

Температура океана после ядерной войны быстро снизится. Из-за этого увеличится количество морского льда и будут заблокированы крупные северные порты, в том числе Санкт-Петербург, Пекин.

Из-за недостатка солнечного света и понижения температуры погибнут морские водоросли. А эти животные считаются основой пищевой цепочки. В результате существа, проживающие в океане, будут голодать. Из-за этого прекратится разведение рыбы и рыболовство.

Также авторы научной работы добавляют, что примерной иллюстрацией того, что будет происходить после ядерной войны, могут стать извержения вулканов.

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