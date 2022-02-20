Что случится с Землёй, если Марс внезапно взорвётся

Во-первых, орбиты Меркурия, Венеры и Земли в этом случае не будут подвержены притяжению Марса, который «оттягивает» их от Солнца. Не совсем ясно, что конкретно произойдёт с планетами, но учёные полагают, что со временем их орбиты начнут становиться всё ближе и ближе к Солнцу. Это означает, что наша планета будет постепенно переходить от состояния, которое сейчас позволяет людям наслаждаться умеренным климатом и хорошими условиями жизни, к чему-то более опасному и смертоносному.

Вообще если бы Земля приблизилась к Солнцу из-за исчезновения Марса, то температура на ней бы сильно повысилась. В какой-то момент средняя температура планеты стала бы равняться температуре кипения воды. Также после этого вся вода на Земле станет превращаться в пар. Естественно, все живые существа, кроме тех, кто способен выжить в экстремальных условиях, погибнут. Также планета может настолько сильно сойти с орбиты, что упадёт на Солнце и мгновенно сгорит.

Согласно другому сценарию, когда Марс взорвётся, Земля окажется выброшенной из Солнечной системы. Планета будет находиться в тёмных глубинах космоса, и в результаты всё живое на ней замёрзнет. Правда, подобный исход маловероятен, так как Солнце и Юпитер всё равно будут оказывать гравитационное воздействие на нашу планету.

Сложно сказать, какой из двух сценариев станет реальностью. Однако многие специалисты считают, что сейчас Земля находится в хрупком равновесии и что если Марс взорвётся, то это равновесие будет нарушено.

Более очевидным результатом взрыва Марса может оказаться и попадание на Землю обломков планеты. Связано это с тем, что планета Земля - ближайший сосед Марса. В зависимости от размера обломков и силы взрыва это может привести к гибели нашей планеты.

Также взрыв Марса способен нарушить траекторию движения астероидов. Это может направить к Земле некоторые из них.

Есть у учёных и ещё одно интересное предположение по поводу того, что случится с Землёй после взрыва Марса. Они полагают, что это могло бы сделать нашу планету более безопасным местом. Объясняется это тем, что сейчас Марс играет некоторую роль в том, что Земля подвергается опасности столкновения с астероидами. Другими словами, красная планета может буквально направлять эти небесные объекты на Землю. После исчезновения Марса такого больше не будет происходить.

Наконец, существует опасность падения на Землю двух лун Марса - Фобоса и Деймоса - в случае его взрыва. Они способны при столкновении с нашей планетой полностью уничтожить жизнь на ней.

Но в конце автор заключает, что на самом деле с Землёй, скорее всего, из-за взрыва Марса не случилось бы ничего. Расстояние между двумя планетами настолько большое, что вряд ли бы обломки красной планеты долетели бы до нашей. Да, на небе его увидеть уже нельзя будет, но фактически его воздействие на планету Земля и жизнь на ней будет незначительным.