Что советские «Луноходы» делали на Луне и почему запуск этих аппаратов прекратили

В конце 1950-х годов учёные из СССР начали освоение космического пространства. Первой задачей было изучить Луну, причём сделать это нужно было раньше американцев.

Сначала советские исследователи работали над запуском к Луне автоматических станций, причём без выхода на орбиту. Попыток запуска космических аппаратов было много, и не все они оказались успешными. К примеру, первые три запуска устройств серии Е-1 завершились аварией ракеты-носителя. Четвёртый запуск «Луны-1» (январь 1959 года) был удачным: аппарат удалось вывести в космос. Однако станция всё же прошла мимо Луны.

Тем не менее этот четвёртый запуск дал возможность получить некоторую информацию о Луне. Например, о том, что у неё нет магнитного поля. Последующие два запуска аппаратов завершились авариями. Однако это позволило учёным определить, что поверхность Луны на самом деле твёрдая.

Удалось заснять обратную сторону Луны только станции «Луна-3». В результате аппарат прислал на Землю 17 фото.

После этого 11 запусков оказались вновь неудачными. В 1966 году началась в СССР подготовка в отправке на Луну специальных роботов - луноходов. Первые испытания устройства проводились в 1968 году, и они оказались успешными. Уже в 1970 году советский «Луноход-1» оказался на поверхности спутника Земли. На связи с учёными он находился 301 день, всего проехал по спутнику - более 10 тысяч километров и отправил на Землю 25 тысяч снимков. Также роботу удалось изучить физические свойства поверхности Луны 537 раз и осуществить 25 химических анализов грунта.