Что советские «Луноходы» делали на Луне и почему запуск этих аппаратов прекратили

Что советские «Луноходы» делали на Луне и почему запуск этих аппаратов прекратилиОбъясняет издание «Лайф»
В конце 1950-х годов учёные из СССР начали освоение космического пространства. Первой задачей было изучить Луну, причём сделать это нужно было раньше американцев.
Сначала советские исследователи работали над запуском к Луне автоматических станций, причём без выхода на орбиту. Попыток запуска космических аппаратов было много, и не все они оказались успешными. К примеру, первые три запуска устройств серии Е-1 завершились аварией ракеты-носителя. Четвёртый запуск «Луны-1» (январь 1959 года) был удачным: аппарат удалось вывести в космос. Однако станция всё же прошла мимо Луны.
Тем не менее этот четвёртый запуск дал возможность получить некоторую информацию о Луне. Например, о том, что у неё нет магнитного поля. Последующие два запуска аппаратов завершились авариями. Однако это позволило учёным определить, что поверхность Луны на самом деле твёрдая.
Удалось заснять обратную сторону Луны только станции «Луна-3». В результате аппарат прислал на Землю 17 фото.
После этого 11 запусков оказались вновь неудачными. В 1966 году началась в СССР подготовка в отправке на Луну специальных роботов - луноходов. Первые испытания устройства проводились в 1968 году, и они оказались успешными. Уже в 1970 году советский «Луноход-1» оказался на поверхности спутника Земли. На связи с учёными он находился 301 день, всего проехал по спутнику - более 10 тысяч километров и отправил на Землю 25 тысяч снимков. Также роботу удалось изучить физические свойства поверхности Луны 537 раз и осуществить 25 химических анализов грунта.
Следующий аппарат - «Луноход-2» - вышел из строя спустя четыре месяца нахождения на Луне (в мае 1973 года). Это случилось из-за того, что устройство забуксовало, а после ошибки в управлении - перегрелось и перестало работать.
А вот «Луноход-3» так и не отправили на поверхность Луны. Связано это было с тем, что к тому времени от использования вездеходов отказались. Их заменили лунными станциями, поскольку в 1970 году одна из них - «Луна-16» - смогла побывать на Луне, взять с её поверхности 101 грамм грунта с поверхности и вернуться на Землю. Далее в 1972 и 1976 годах аппараты «Луна-20» и «Луна-24» привезли на земную поверхность 53 и 170 граммов лунного реголита. После этого Лунную программу власти СССР решили завершить.