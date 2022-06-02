Что такое “цифровой двойник”? Объясняют эксперты

Что такое “цифровой двойник”? Объясняют экспертыТакие двойники сегодня используются в самых разных областях
Цифровой двойник - это виртуальная модель реально существующей системы. В качестве такой системы может использоваться здание, город, электросеть, человек. Но при этом даже немного больше, чем просто компьютерная модель: она постоянно обновляется, чтобы быть точной копией системы.
Благодаря цифровому двойнику люди могут анализировать поведение той или иной системы, а также прогнозировать события.
Подробные цифровые двойники применяются в разных сферах. Например, в здравоохранении, производстве беспилотных автомобилей, строительстве зданий, мостов и пр. Такие двойники позволяют узнать, насколько эффективным будет тот или иной материал, без затрат на реальные эксперименты.
Специалисты могут создать цифрового двойника даже лесного пожара. Благодаря этому государство может понять, как этот пожар будет распространяться и какими способами его можно устранить. Применяться эти данные могут в дальнейшем, например, при эвакуации людей.
В целом цифровые двойники создаются для таких систем, где крайне важны надёжность, безопасность и производительность. Также ключевое значение в подобных системах имеет проверка всех возможных вариантов развития событий: как запланированных, так и внезапных.