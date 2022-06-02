Что такое “цифровой двойник”? Объясняют эксперты

Цифровой двойник - это виртуальная модель реально существующей системы. В качестве такой системы может использоваться здание, город, электросеть, человек. Но при этом даже немного больше, чем просто компьютерная модель: она постоянно обновляется, чтобы быть точной копией системы.

Благодаря цифровому двойнику люди могут анализировать поведение той или иной системы, а также прогнозировать события.

Подробные цифровые двойники применяются в разных сферах. Например, в здравоохранении, производстве беспилотных автомобилей, строительстве зданий, мостов и пр. Такие двойники позволяют узнать, насколько эффективным будет тот или иной материал, без затрат на реальные эксперименты.