Что такое «дополненный интеллект» и почему он лучше искусственного

Людям необходимо сейчас сделать выбор между двумя вариантами. Первый - это автоматизация различных процессов и замена человека роботом, второй - использование технологий для усовершенствования способностей человека (дополненный интеллект).

Сегодня на фабриках и заводах многие процессы уже автоматизированы. И это не единственный способ применения искусственного интеллекта. Нейросеть способна даже создавать различные произведения искусства.

Что же касается улучшения способностей людей (а это и предполагает дополненный интеллект), то подобная идея впервые предложена была в 1960 году американским психологом и ученым-компьютерщиком Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером. Он оказал значительное влияние на развитие подобных технологий. Сейчас, к примеру, существуют специальные технологии, помогающие правильно парковаться. В целом основная мысль дополненного интеллекта состоит в том, чтобы на первое место ставить человека, а технологии - на второе. При использовании искусственного интеллекта и стремлении к автоматизации всё наоборот.