Что такое «дополненный интеллект» и почему он лучше искусственного

Что такое «дополненный интеллект» и почему он лучше искусственногоОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Людям необходимо сейчас сделать выбор между двумя вариантами. Первый - это автоматизация различных процессов и замена человека роботом, второй - использование технологий для усовершенствования способностей человека (дополненный интеллект).
Сегодня на фабриках и заводах многие процессы уже автоматизированы. И это не единственный способ применения искусственного интеллекта. Нейросеть способна даже создавать различные произведения искусства.
Что же касается улучшения способностей людей (а это и предполагает дополненный интеллект), то подобная идея впервые предложена была в 1960 году американским психологом и ученым-компьютерщиком Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером. Он оказал значительное влияние на развитие подобных технологий. Сейчас, к примеру, существуют специальные технологии, помогающие правильно парковаться. В целом основная мысль дополненного интеллекта состоит в том, чтобы на первое место ставить человека, а технологии - на второе. При использовании искусственного интеллекта и стремлении к автоматизации всё наоборот.
Почему дополненный интеллект всё же лучше, чем замена людей роботами? Автор отмечает, что люди сами по себе являются очень гибкими в отличие от машин. Это позволяет им находить индивидуальный подход к клиентам. Поэтому, вероятнее, разумнее было бы усовершенствовать возможности рабочих: например, внедрить роботизированные костюмы-экзоскелеты. Это позволит им в плане возможностей приблизиться к роботам.
Специалисты также сомневаются, что полностью автономный автомобиль сможет эффективно работать. Прежде всего, в этом случае нужно будет сделать так, чтобы дороги подходили в первую очередь не для людей, а для машин. А если часто использовать подобные автомобили, то навыки вождения будут ухудшаться. В данном случае можно также обратиться к созданию и применению технологий, которые сделают водителя - «сверхчеловеком». К примеру, система может предупреждать об аварии, о гололёде и т.п. Благодаря этому человек сможет «видеть» всё вокруг, в том числе происходящее за несколько километров от него.
И именно благодаря возможности улучшения способностей человека можно сказать, что дополненный интеллект лучше, чем искусственный, ведь он позволяет создать «сверхчеловека».