Что такое креативность и как она связана с творчеством с научной точки зрения

В современном мире креативность представляет собой способность человека отходить от стандартных правил и идей. При этом важно, чтобы у человека сочетались воображение и интеллект.

В психологии же под креативной личностью понимают такую, которая имеет ярко выраженные способности создавать и придумывать новое. К подобным людям можно отнести журналистов, писателей, артистов, учёных, инженеров, пиарщиков, художников.

Согласно научным данным, креативность связана с тремя различными сетями мозга. То есть с сетью, задействованной по умолчанию, с сетью исполнительского контроля и с сетью значимости. Причём важно, чтобы все эти системы работали синхронно.

По сравнению с креативностью творчество является всегда первичным. Вообще творческий процесс изначально предполагает свободное вдохновение. То есть все творческие личности обычно не задаются вопросами вроде того, нужно ли что-либо создавать, может ли это кому-то понадобиться и т.п. А вот главная составляющая креативности - прагматический элемент, цель, польза.

Кроме того, в современных условиях мы можем увидеть синтез креативности и творчества.