Что такое нейроинтерфейс и как он поможет человечеству в будущем

Пользователь Overclockers под ником Zero уверен: нейроинтерфейс способен предоставить человечеству безграничные возможности. И первые устройства с такой технологией разрабатываются уже в наши дни.

Что же представляет собой нейроинтерфейс (нейрокомпьютерный интерфейс)? Это особая система, предназначенная для связи нервной системы и мозга человека с компьютером и их совместной работы. И, по словам автора, это уникальное изобретение.

Одна из компаний, которая занимается разработкой нейроинтерфейсов, - это Neuralink. Её владеет Илон Маск. На данный момент сотрудники компании смогли при помощи вживления импланта помочь инвалиду научиться управлять роботизированной ногой. Хотя такие продукты и будут проходить испытания на добровольцах, само по себе вживление в мозг нейроинтерфейсов пока что довольно опасно. Однако со временем, уверен пользователь, ситуация исправится.