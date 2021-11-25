Что такое нейроинтерфейс и как он поможет человечеству в будущем

Что такое нейроинтерфейс и как он поможет человечеству в будущемПервые разработки на основе этой технологии уже есть
Пользователь Overclockers под ником Zero уверен: нейроинтерфейс способен предоставить человечеству безграничные возможности. И первые устройства с такой технологией разрабатываются уже в наши дни.
Что же представляет собой нейроинтерфейс (нейрокомпьютерный интерфейс)? Это особая система, предназначенная для связи нервной системы и мозга человека с компьютером и их совместной работы. И, по словам автора, это уникальное изобретение.
Одна из компаний, которая занимается разработкой нейроинтерфейсов, - это Neuralink. Её владеет Илон Маск. На данный момент сотрудники компании смогли при помощи вживления импланта помочь инвалиду научиться управлять роботизированной ногой. Хотя такие продукты и будут проходить испытания на добровольцах, само по себе вживление в мозг нейроинтерфейсов пока что довольно опасно. Однако со временем, уверен пользователь, ситуация исправится.
Что нас ожидает в будущем, если данная технология продолжит развиваться? Прежде всего, возможность путешествовать куда угодно, пробовать любую еду и т.п. На самом деле нейроинтерфейс - это ещё и комплекс средств, который позволяет регулировать различные процессы, происходящие в организме, а также эмулировать сигналы от всех органов чувств. Другими словами, в будущем можно будет просто воссоздать все эмоции и ощущения, которые необходимы. Например, при занятиях спортом можно будет «убирать» боль, дискомфорт, а компьютер будет контролировать, не превышаете ли вы установленных для вас уровень физической нагрузки.
Помимо этого, можно будет регулировать при помощи нейроинтерфейса уровень гормонов в организме, что позволит избежать некоторых болезней и управлять настроением.
И это ещё не всё. В будущем подобные устройства позволят создавать «сверхлюдей», в том числе благодаря способности мозга обучаться, изменяться под воздействием нового опыта, создавать новые нейронные связи, утрачивать старые. Также нейроинтерфейсы позволят реалистично ощущать всё, что происходит в видеоиграх, редактировать, удалять, добавлять воспоминания.
В целом, по мнению пользователя, нейроинтерфейс сможет оказывать помощь инвалидам совсем скоро - в ближайшие годы, максимум - 10 лет. Если говорить об эмуляции сигналов от органов чувств, мышцам к мозгу и обратно, то произойдёт это через 10-30 лет. А вот насчёт внесения изменений в воспоминания сказать однозначно сложно.