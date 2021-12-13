Что такое «парад планет» и какие планеты люди могут увидеть в декабре 2021 года

О параде планет слышали, наверное, почти все. Но что собой представляет этой явление? Вообще ещё в 1980 году учёные заметили, что планеты находятся в таком положении, которое позволяет отправлять к дальним планетам Солнечной системы космические станции. При этом каждая из планет будет использоваться в качестве гравитационной пращи. Благодаря этому роботизированная станция «Вояджер-2» смогла побывать на всех четырёх газовых гигантах Солнечной системы (Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне).

При этом нужно сказать, что парад планет представлял собой вовсе не их выстраивание в один ряд. Рядом из всех планет находились лишь Юпитер и Сатурн. Затем, весной, рядом с ними на некоторое время появился Марс, а летом все планеты уже не были заметны на небе.