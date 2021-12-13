Что такое «парад планет» и какие планеты люди могут увидеть в декабре 2021 года

Что такое «парад планет» и какие планеты люди могут увидеть в декабре 2021 годаОбъясняет пользователь «Хабра»
О параде планет слышали, наверное, почти все. Но что собой представляет этой явление? Вообще ещё в 1980 году учёные заметили, что планеты находятся в таком положении, которое позволяет отправлять к дальним планетам Солнечной системы космические станции. При этом каждая из планет будет использоваться в качестве гравитационной пращи. Благодаря этому роботизированная станция «Вояджер-2» смогла побывать на всех четырёх газовых гигантах Солнечной системы (Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне).
При этом нужно сказать, что парад планет представлял собой вовсе не их выстраивание в один ряд. Рядом из всех планет находились лишь Юпитер и Сатурн. Затем, весной, рядом с ними на некоторое время появился Марс, а летом все планеты уже не были заметны на небе.
В 2021 году начиная с апреля на небе можно было заметить Юпитер и Сатурн. В конце ноября недалеко от них появилась Венера. В итоге до конца декабря человечеству можно будет наблюдать три планеты: Юпитер, Сатурн, Венеру, которые будут находиться примерно в том же положении, что на изображении выше.
Кроме того, в телескоп можно будет увидеть Нептун. Он будет находиться на примерно том же расстоянии, что и Венера и Сатурн, но уже к востоку от Юпитера.
В созвездии Овна, в его южной части, можно наблюдать также Уран. Правда, видно его будет без телескопа только за городом.
В итоге «парад планет» в декабре будет выглядеть следующим образом:
Если говорить об остальных планетах типа Марса и Меркурия, то вечером их просто увидеть нельзя. Марс при этом будет появляться на небе утром с середины декабря, а Меркурий станет виден в утренние часы в конце января 2022 года. В результате каждое утро можно будет наблюдать три планеты: Меркурий, Венеру, Марс.