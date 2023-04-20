Что такое звуковой удар и как он ощущается

Если самолёт разгоняется до скорости звука (1200 км/ч) или ещё сильнее, то звуковые волны не могут достаточно быстро двигаться, чтобы уйти с пути самолёта. В итоге они собираются и объединяются, образуя ударную волну.

Эта волна движется за самолётом в форме буквы V. Нечто подобное вы можете увидеть и при движении морского судна по воде.

Для самолёта ударная волна создаёт громкий и грохочущий звуковой удар. Происходит это на самом деле постоянно, однако люди слышат этот грохот только один раз - когда над ними пролетает «след» от самолёта. Иногда даже слышен бывает двойной хлопок из-за двух следов: за носом самолёта и за хвостом.