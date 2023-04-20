Что такое звуковой удар и как он ощущается

Что такое звуковой удар и как он ощущаетсяЭта ударная волна создаётся во время полёта самолёта
Звуковой удар представляет собой глубокий громоподобный шум. И вот как он связан с авиалайнерами.
Звуковой удар мы можем ощутить как внезапный толчок или вибрацию. Также его можно услышать. Часто говорят, что при таком ударе возникает звук взрыва или выстрела.
Когда самолёт летит со скоростью, которая ниже скорости звука, то звуковые волны колеблются и распространяются позади и впереди самолёта. Поэтому когда над вами пролетает лайнер, вы слышите шум и грохот.
Если самолёт разгоняется до скорости звука (1200 км/ч) или ещё сильнее, то звуковые волны не могут достаточно быстро двигаться, чтобы уйти с пути самолёта. В итоге они собираются и объединяются, образуя ударную волну.
Эта волна движется за самолётом в форме буквы V. Нечто подобное вы можете увидеть и при движении морского судна по воде.
Для самолёта ударная волна создаёт громкий и грохочущий звуковой удар. Происходит это на самом деле постоянно, однако люди слышат этот грохот только один раз - когда над ними пролетает «след» от самолёта. Иногда даже слышен бывает двойной хлопок из-за двух следов: за носом самолёта и за хвостом.