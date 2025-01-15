Что-то среднее между самолётом и вертолётом: как вскоре может выглядеть летающий автомобиль

Что-то среднее между самолётом и вертолётом: как вскоре может выглядеть летающий автомобильТехнология создания такого транспорта уже существует
Реальный летающий автомобиль, вероятно, будет представлять собой нечто среднее между вертолётом и самолётом. Авиалайнерам нужны специальные полосы, поэтому было бы практичнее, чтобы машина взлетала вертикально, как вертолёт. Вращающиеся лопасти будут создавать подъёмную силу, которая поможет оторвать от земли автомобиль. После того как вы взлетите, авто сможет передвигаться как обычный самолёт. Крылья машины будут вращаться наружу от корпуса.
Другой вариант — прикрепить пропеллеры к крыльям летающего автомобиля. В этом случае крылья сначала будут наклонены вверх, а после взлёта машины они перейдут в горизонтальное положение, как у самолёта. Это предположил аэрокосмический инженер Пэт Андерсон, бывший директор Исследовательского центра полетов орла в Университете аэронавтики Эмбри-Риддла в Дейтона-Бич, штат Флорида.
Транспортные средства с вращающимися лопастями и пропеллерами не очень похожи на летающие автомобили из научной фантастики. Они даже не особо напоминают авто. Вместо этого они похожи на крылатые военные вертолёты, как в «Аватаре», или на реальные крылатые вертолёты, как V-22 Osprey.
Одно из самых больших препятствий для тех, кто собирается ездить на работу на летающих автомобилях, — это их стоимость. К примеру, американская компания Alef Aeronautics планирует продавать личные автомобили, способные ездить по дорогам и взлетать в небо. Выглядят и работают они точно так же, как в фильмах, но цена у них высокая. Когда они поступят в производство в этом году, ожидается, что они будут стоить около 300 тысяч долларов за штуку.
Для тех, кто живёт скромнее, наиболее вероятным вариантом станет сервис совместных поездок на летающих автомобилях.
По прогнозу аэрокосмического инженера Пэта Андерсона, бывшего директора Исследовательского центра в Университете аэронавтики Эмбри-Риддла в Дейтона-Бич, штат Флорида, летающие Uber могут стать обычным явлением через 10 или 20 лет.