Что-то среднее между самолётом и вертолётом: как вскоре может выглядеть летающий автомобиль

Транспортные средства с вращающимися лопастями и пропеллерами не очень похожи на летающие автомобили из научной фантастики. Они даже не особо напоминают авто. Вместо этого они похожи на крылатые военные вертолёты, как в «Аватаре», или на реальные крылатые вертолёты, как V-22 Osprey.

Одно из самых больших препятствий для тех, кто собирается ездить на работу на летающих автомобилях, — это их стоимость. К примеру, американская компания Alef Aeronautics планирует продавать личные автомобили, способные ездить по дорогам и взлетать в небо. Выглядят и работают они точно так же, как в фильмах, но цена у них высокая. Когда они поступят в производство в этом году, ожидается, что они будут стоить около 300 тысяч долларов за штуку.

Для тех, кто живёт скромнее, наиболее вероятным вариантом станет сервис совместных поездок на летающих автомобилях.

По прогнозу аэрокосмического инженера Пэта Андерсона, бывшего директора Исследовательского центра в Университете аэронавтики Эмбри-Риддла в Дейтона-Бич, штат Флорида, летающие Uber могут стать обычным явлением через 10 или 20 лет.